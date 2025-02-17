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Польша не планирует отправку солдат в Украину для миротворческой миссии, – Туск

19:26, 17 февраля 2025
По словам премьер-министра, Польша готова поддерживать Украину, но без участия своих войск.
Польша не планирует отправку солдат в Украину для миротворческой миссии, – Туск
Фото: Polskie Radio
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не намерена направлять свои войска в Украину для миротворческой миссии. Об этом он сообщил перед встречей европейских лидеров в Париже, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения насущных вопросов безопасности.

Туск подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать Украину организационно, а также оказывать финансовую, гуманитарную и военную помощь в соответствии со своими возможностями. Кроме того, Варшава готова обеспечить логистическую и политическую поддержку странам, которые в будущем могут предоставить Украине физические гарантии безопасности.

«Нет никаких сомнений, и это позиция Польши, что реальные гарантии безопасности и нерушимости границ для Украины должны быть результатом сотрудничества всей Европы, Соединенных Штатов и, в любом случае, в рамках НАТО, как единственной организации, которая обеспечивала стабильность и безопасность Европы и Польши в течение многих лет, в течение многих десятилетий», - отметил Туск.

Премьер-министр также подчеркнул, что НАТО не будет принимать непосредственного участия в российско-украинской войне и предоставлении гарантий для Украины.

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Польша армия

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