Киевские школьники поставили спектакль избиения сотрудника ТЦК – для расследования создали комиссию

Инцидент произошел в ООШ №309.

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В киевской общеобразовательной школе №309 старшеклассники во время спектакля продемонстрировали сцену, в которой актер в военной форме, похожей на форму Вооруженных сил Украины, подвергался избиениям и пыткам.

На видеозаписи видно, как ученик в «пиксельной» форме выходит на сцену, после чего его атакуют сверстники в белых футболках, имитируя избиение и насилие. Эта сцена воспринимается как унижение украинского военного.

Дарницкая районная государственная администрация отреагировала на школьную сценку избиения представителя ТЦК, сообщив о создании комиссии для расследования инцидента. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка ситуации.

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