За неделю в центры рекрутинга обратилось почти 2000 граждан

Более 8500 добровольцев начали оформление на службу через центры рекрутинга.

Фото: Горсовет Днепра

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За последнюю неделю в центры рекрутинга обратились 1 808 граждан, а с начала их работы - 41 296 человек. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Более 8 500 добровольцев уже начали процесс оформления на военную службу, в частности, наибольший интерес вызывают должности операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

С момента открытия первого центра рекрутинга украинской армии во Львове в феврале 2024 года сеть расширилась до 48 заведений. Самыми активными являются жители Киева, а также Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Запорожской областей.

В Минобороны отмечают, что центры рекрутинга предоставляют исключительно конфиденциальные консультации, и на их территории запрещено вручать повестки.

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