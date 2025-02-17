За тиждень до центрів рекрутингу звернулося маже 2000 громадян

Більше 8500 добровольців розпочали оформлення на службу через центри рекрутингу.

Фото: Міськрада Дніпра

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За останній тиждень до центрів рекрутингу звернулися 1 808 громадян, а з початку їхньої роботи — 41 296 осіб. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Понад 8 500 добровольців вже розпочали процес оформлення на військову службу, зокрема, найбільший інтерес викликають посади операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

З моменту відкриття першого центру рекрутингу української армії у Львові в лютому 2024 року мережа розширилася до 48 закладів. Найактивнішими є мешканці Києва, а також Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.

В Міноборони наголошують, що центри рекрутингу надають виключно конфіденційні консультації, і на їхній території заборонено вручати повістки.

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