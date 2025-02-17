Україна та Інтерпол посилюють співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів

Інтерпол надав Україні доступ до інструментів для розслідування воєнних злочинів.

Фото: npu.gov.ua

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Інтерпол ухвалив рішення про надання Україні доступу до своїх інструментів для розслідування воєнних злочинів. Це стало можливим після зустрічі Генерального секретаря Інтерполу Вальдесі Укрізи з начальником Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України Віталієм Касапом у Ліоні під час щорічної конференції голів Національних центральних бюро Інтерполу. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У триденних зборах взяли участь 310 співробітників правоохоронних органів зі 150 країн світу. НЦБ, як основний контакт між Інтерполом та національними правоохоронними органами у 196 країнах-членах, мали унікальні можливості для обміну знаннями, досвідом та передовими практиками у боротьбі з транснаціональною злочинністю.

Віталій Касап зазначив: «В результаті кропіткої та тривалої роботи української сторони з обґрунтування необхідності повернення заблокованої попереднім Генеральним секретарем Інтерполу можливості використання інструментів Інтерполу у справах геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, Україна та інші країни світу нарешті здобули таку можливість в рамках Резолюції Генеральної Асамблеї Інтерполу 2010».

Нагадаємо, що до цього Генеральний секретаріат Інтерполу відмовлявся розглядати запити України щодо розслідування воєнних злочинів, посилаючись на статтю 3 Статуту організації, яка забороняє втручання у справи воєнного характеру. Тому перегляд цього питання є важливим кроком для встановлення справедливості та притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Віталій Касап також повідомив про проведення важливих перемовин з представниками європейських країн та досягнення широкої підтримки ініціативи НЦБ Інтерполу в Україні щодо переобрання України на другий термін поспіль членом Європейського Комітету Інтерполу.

Зазначимо, що членство України у комітеті закінчується цього року, і обрання чотирьох нових членів відбудеться у травні-червні під час чергової Європейської конференції Інтерполу.

Віталій Касап провів низку двосторонніх зустрічей з представниками різних країн, таких як США, Німеччина, Польща, Греція, ОАЕ, Ізраїль, Франція, Великобританія, Японія, Швеція, Італія, Бельгія, Колумбія, Балтійські країни, а також взяв участь у засіданні проєктної команди Інтерполу та країн-учасниць проєкту I-Force, що підтримує правоохоронні органи у боротьбі з організованою злочинністю та транснаціональними загрозами, що виникають внаслідок збройного конфлікту в Україні.

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