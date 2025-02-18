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Жінки очолюють 36% підприємств в Україні – статистика Держстату

08:47, 18 лютого 2025
Кількість жінок-керівниць в Україні зросла до 236 тисяч.
Жінки очолюють 36% підприємств в Україні – статистика Держстату
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Кількість підприємств, очолюваних жінками, в Україні зросла до 236 000, що становить 36,2% від загальної кількості. Рік тому цей показник був меншим – 35,2%, повідомляють в Держстаті.

Найбільше жінок-керівниць працює в освіті, культурі, охороні здоров'я та соціальних послугах. Зокрема, вони очолюють 99% дитячих садків і 93% бібліотек. Також жінки переважають у керівництві підприємств споживчої кооперації (58,6%), державної влади (56,2%), місцевого самоврядування (52%), комунальних підприємств (79%), профспілок (62%) та кредитних спілок (54%). Найбільше жінок-керівниць у Києві (41 000), Дніпропетровській (понад 19 000) та Одеській областях (понад 14 000).

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Держстат

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