Женщины возглавляют 36% предприятий в Украине – статистика Госстата

Количество женщин-руководителей в Украине выросло до 236 тысяч.

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Количество предприятий, возглавляемых женщинами, в Украине выросло до 236 000, что составляет 36,2% от общего количества. Год назад этот показатель был меньше - 35,2%, сообщают в Госстате.

Больше всего женщин-руководителей работает в образовании, культуре, здравоохранении и социальных услугах. В частности, они возглавляют 99% детских садов и 93% библиотек. Также женщины преобладают в руководстве предприятий потребительской кооперации (58,6%), государственной власти (56,2%), местного самоуправления (52%), коммунальных предприятий (79%), профсоюзов (62%) и кредитных союзов (54%). Больше всего женщин-руководителей в Киеве (41 000), Днепропетровской (более 19 000) и Одесской областях (более 14 000).

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