Судьями ВАКС смогут стать только двое участников конкурса – решения ВККС и ОСМЭ

Конкуренции в ходе финальной части конкурса на 15 вакантных должностей судей первой инстанции ВАКС уже не было.

Члены ВККС и ОСМЭ после специальных совместных заседаний. Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 17 февраля 2025 года обнародовала результаты специальных совместных заседаний ВККС и Общественного совета международных экспертов, в ходе которых состоялись собеседования с 7 претендентами на должности судей первой инстанции Высшего антикоррупционного суда.

По итогам специальных совместных заседаний, которые состоялись 6-7 февраля, соответствующими должности судьи ВАКС признаны две претендентки:

Литвинко Татьяна Владимировна – судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области

Чернова Елена Викторовна – судья Золочевского райсуда Харьковской области (командирована в Ирпенский городской суд Киевской области)

Теперь кандидатов ждут рекомендации от ВККС и их дальнейшее рассмотрение Высшим советом правосудия.

Вместе с тем, не соответствующими должности судьи ВАКС признаны 5 кандидатов:

Боднарук Юрий Владимирович – помощник судьи АП ВАКС Дмитрия Михайленко, адвокат

Кимстачев Олег Сергеевич - помощник судьи ВАКС Оксаны Олейник, в прошлом Олег Кимстачев - судья Уманского горрайонного суда Черкасской области

Одарюк Михаил Павлович – судья Изюмского горрайонного суда Харьковской области (командирован в Ирпенский городской суд Киевской области)

Котельва Екатерина Александровна – судья Галицкого райсуда Львова

Легких Кирилл Викторович – доцент кафедры юстиции Учебно-научного института права КНУ им. Т. Шевченко, адвокат

Таким образом, конкурс на должности судей первой инстанции ВАКС оказался достаточно своеобразным, поскольку в финале конкурса на 15 вакантных должностей судей ВАКС было всего 7 претендентов, из которых успешно этап совместных заседаний преодолели всего две кандидатки.

Напомним, что конкурс на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей АП ВАКС Комиссия объявила 23 ноября 2023 года.

Всего к участию в конкурсных процедурах было допущено 100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 кандидат на должности судей АП ВАКС.

Наиболее проблемными для кандидатов стали тестирование на когнитивные способности и выполнение практического задания.

Напомним, что проходной балл за этап выполнения практического задания во время конкурса в первую инстанцию ​​ВАКС смогли набрать только 7 претендентов на пятнадцать должностей судей первой инстанции ВАКС из 25.

При этом набрать проходной балл (108,75 балла) за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% максимально возможного балла не смог ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС.

Судья Татьяна Литвинко

Судья Елена Чернова

Автор: Вячеслав Хрипун

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