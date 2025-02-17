Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судьями ВАКС смогут стать только двое участников конкурса – решения ВККС и ОСМЭ

18:13, 17 февраля 2025
Конкуренции в ходе финальной части конкурса на 15 вакантных должностей судей первой инстанции ВАКС уже не было.
Судьями ВАКС смогут стать только двое участников конкурса – решения ВККС и ОСМЭ
Члены ВККС и ОСМЭ после специальных совместных заседаний. Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 17 февраля 2025 года обнародовала результаты специальных совместных заседаний ВККС и Общественного совета международных экспертов, в ходе которых состоялись собеседования с 7 претендентами на должности судей первой инстанции Высшего антикоррупционного суда.

По итогам специальных совместных заседаний, которые состоялись 6-7 февраля, соответствующими должности судьи ВАКС признаны две претендентки: 

Литвинко Татьяна Владимировна – судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области 

Чернова Елена Викторовна – судья Золочевского райсуда Харьковской области (командирована в Ирпенский городской суд Киевской области) 

Теперь кандидатов ждут рекомендации от ВККС и их дальнейшее рассмотрение Высшим советом правосудия. 

Вместе с тем, не соответствующими должности судьи ВАКС признаны 5 кандидатов:

Боднарук Юрий Владимирович – помощник судьи АП ВАКС Дмитрия Михайленко, адвокат 

Кимстачев Олег Сергеевич - помощник судьи ВАКС Оксаны Олейник, в прошлом Олег Кимстачев - судья Уманского горрайонного суда Черкасской области 

Одарюк Михаил Павлович – судья Изюмского горрайонного суда Харьковской области (командирован в Ирпенский городской суд Киевской области) 

Котельва Екатерина Александровна – судья Галицкого райсуда Львова 

Легких Кирилл Викторович – доцент кафедры юстиции Учебно-научного института права КНУ им. Т. Шевченко, адвокат

Таким образом, конкурс на должности судей первой инстанции ВАКС оказался достаточно своеобразным, поскольку в финале конкурса на 15 вакантных должностей судей ВАКС было всего 7 претендентов, из которых успешно этап совместных заседаний преодолели всего две кандидатки. 

Напомним, что конкурс на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей АП ВАКС Комиссия объявила 23 ноября 2023 года.

Всего к участию в конкурсных процедурах было допущено 100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 кандидат на должности судей АП ВАКС. 

Наиболее проблемными для кандидатов стали тестирование на когнитивные способности и выполнение практического задания. 

Напомним, что проходной балл за этап выполнения практического задания во время конкурса в первую инстанцию ​​ВАКС смогли набрать только 7 претендентов на пятнадцать должностей судей первой инстанции ВАКС из 25. 

При этом набрать проходной балл (108,75 балла) за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% максимально возможного балла не смог ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС.

Судья Татьяна Литвинко

Судья Елена Чернова

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС ВАКС конкурс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьями ВАКС смогут стать только двое участников конкурса – решения ВККС и ОСМЭ

Конкуренции в ходе финальной части конкурса на 15 вакантных должностей судей первой инстанции ВАКС уже не было.

Макрон позвонил Трампу перед началом неформального саммита европейских лидеров в Елисейском дворце

17 февраля в Париже в Елисейском дворце началась закрытая встреча европейских лидеров относительно позиции и роли Европы в плане Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Обновил данные в Резерв+, сформировал военно-учетный документ в электронной форме, но все равно получил штраф – ШААС признал постановление ТЦК противоправным

Мужчина сформировал электронный военно-учетный документ Резерв+ и пришел в ТЦК по бумажному, но получил штраф 17 тысяч – Шестой апелляционный административный суд признал постановление ТЦК противоправным.

В Украине собираются создать два новых специализированных суда – СОАС и СААС

Кто сможет стать судьей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда, и какие дела будут рассматривать эти суды.

Ирина Верещук сообщила, что украинцам за границей, подавшим документы еще весной 2024 года, отдадут их паспорта

Как сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук, находящиеся за рубежом украинцы наконец-то начали получать паспорта.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду