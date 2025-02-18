В Хмельницкой области мужчина получил приговор за издевательство над отцом

Обидчика неоднократно привлекали к админответственности и даже приговорили к условному сроку, но выводов он не сделал.

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В Хмельницкой области судили 37-летнего мужчину за совершение домашнего насилия, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что мужчина систематически причинял отцу психологические страдания.

В милицию поступали многочисленные жалобы на действия обвиняемого. Случаи домашнего насилия происходили часто.

Нередко сын устраивал дома ссоры, прибегал к словесным обидам и угрожал физической расправой.

Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, а также был приговорен к 2 годам лишения свободы условно, однако совершать противоправные действия не прекратил.

Теперь за свои поступки он отправится в тюрьму на 2 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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