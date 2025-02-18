Практика судів
  1. В Україні

На Хмельниччині чоловік отримав вирок за знущання над батьком

07:53, 18 лютого 2025
Кривдника неодноразово притягували до адмінвідповідальності і навіть засудили до умовного терміну, але висновків він не зробив.
На Хмельниччині чоловік отримав вирок за знущання над батьком
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині судили 37-річного чоловіка за вчинення домашнього насильства, повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що чоловік систематично завдавав батьку психологічних страждань.

До правоохоронців надходили численні скарги на дії обвинуваченого. Випадки домашнього насильства траплялися часто.

Нерідко син влаштовував вдома сварки, вдавався до словесних образ і погрожував фізичною розправою.

Раніше він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, а також був засуджений до 2 років позбавлення волі умовно, однак вчиняти протиправні дії не припинив.

Тепер за свої вчинки він відправиться до в’язниці на 2 роки 6 місяців.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

суд вирок домашнє насильство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Притягнення до адмінвідповідальності можливе лише за наявності вини особи у вчиненні адмінправопорушення, яка підтверджена належними доказами – апеляційний суд скасував постанову ТЦК

ТЦК подав суду витяг із системи «Оберіг» стосовно позивача, де від руки написано «дані не оновлено».

Скільки Україна може отримати за створення нового спеціалізованого адмінсуду від європейських партнерів

За виконання низки кроків, серед яких створення нового спеціалізованого адмінсуду, Україна може отримати від європейських партнерів 2,35 млрд євро кредиту і 300 млн євро гранту, але якщо вимога не буде виконана, у партнерів можуть виникнути питання щодо витрачених коштів.

Суддями ВАКС зможуть стати лише двоє учасників конкурсу – рішення ВККС та ГРМЕ

Конкуренції під час фінальної частини конкурсу на 15 вакантних посад суддів першої інстанції ВАКС вже не було.

Макрон зателефонував Трампу перед початком неформального саміту європейських лідерів в Єлисейському палаці

17 лютого у Парижі в Єлисейському палаці почалася закрита зустріч європейських лідерів стосовно позиції і ролі Європи у плані Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Оновив дані у Резерв+, сформував військово-обліковий документ в електронній формі, але все одно отримав штраф — ШААС визнав постанову ТЦК протиправною

Чоловік сформував електронний військово-обліковий документу Резерв+ і прийшов до ТЦК за паперовим, але отримав штраф 17 тисяч – Шостий апеляційний адміністративний суд визнав постанову ТЦК протиправною.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області