На Хмельниччині чоловік отримав вирок за знущання над батьком

Кривдника неодноразово притягували до адмінвідповідальності і навіть засудили до умовного терміну, але висновків він не зробив.

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На Хмельниччині судили 37-річного чоловіка за вчинення домашнього насильства, повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що чоловік систематично завдавав батьку психологічних страждань.

До правоохоронців надходили численні скарги на дії обвинуваченого. Випадки домашнього насильства траплялися часто.

Нерідко син влаштовував вдома сварки, вдавався до словесних образ і погрожував фізичною розправою.

Раніше він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, а також був засуджений до 2 років позбавлення волі умовно, однак вчиняти протиправні дії не припинив.

Тепер за свої вчинки він відправиться до в’язниці на 2 роки 6 місяців.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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