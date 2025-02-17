Завтра в Україні будуть відключення світла – кого вони зечеплять

Світло будуть вимикати з 06:00 до 19:00.

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У вівторок, 18 лютого, в Україні будуть застосовані обмеження потужності для промисловості та бізнесу, повідомили в Укренерго. Відключення електроенергії відбудуться в такі години:

06:00 – 09:00

16:00 – 19:00

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозуються. Причиною тимчасових обмежень є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

В Укренерго наголошують, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби. Рекомендується стежити за актуальною інформацією на офіційних сайтах та сторінках обленерго вашого регіону в соціальних мережах.

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