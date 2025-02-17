Завтра в Украине будут отключения света – кого они заденут

Во вторник, 18 февраля, в Украине будут применены ограничения мощности для промышленности и бизнеса, сообщили в Укрэнерго. Отключения электроэнергии состоятся в такие часы:
- 06:00 - 09:00
- 16:00 - 19:00
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируются. Причиной временных ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.
В Укрэнерго отмечают, что время применения и объем ограничений могут меняться в течение суток. Рекомендуется следить за актуальной информацией на официальных сайтах и страницах облэнерго вашего региона в социальных сетях.
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