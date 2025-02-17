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Суддями ВАКС зможуть стати лише двоє учасників конкурсу – рішення ВККС та ГРМЕ

18:13, 17 лютого 2025
Конкуренції під час фінальної частини конкурсу на 15 вакантних посад суддів першої інстанції ВАКС вже не було.
Суддями ВАКС зможуть стати лише двоє учасників конкурсу – рішення ВККС та ГРМЕ
Члени ВККС та ГРМЕ після спеціальних спільних засідань. Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 17 лютого 2025 року оприлюднила результати спеціальних спільних засідань ВККС та Громадської ради міжнародних експертів, під час яких відбулися співбесіди з 7 претендентами на посади суддів першої інстанції Вищого антикорупційного суду.

За підсумками спеціальних спільних засідань, які відбулися 6-7 лютого, такими, що відповідають посаді судді ВАКС, визнані дві претендентки:

Литвинко Тетяна Володимирівна – суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

Чернова Олена Вікторівна – суддя Золочівського райсуду Харківської області (відряджена до Ірпінського міського суду Київської області)

Тепер кандидатів чекають рекомендації від ВККС та їх розгляд вже Вищою радою правосуддя.

Разом з тим, такими, що не відповідають посаді судді ВАКС визнано 5 кандидатів:

Боднарук Юрій Володимирович – помічник судді АП ВАКС Дмитра Михайленка, адвокат

Кімстачов Олег Сергійович - помічник судді ВАКС Оксани Олійник, у минулому Олег Кімстачов – суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області

Одарюк Михайло Павлович – суддя Ізюмського міськрайонного суду Харківської області (відряджений до Ірпінського міського суду Київської області

Котельва Катерина Олександрівна – суддя Галицького райсуду міста Львова

Легких Кирило Вікторович – доцент кафедри юстиції Навчально-наукового інституту права КНУ ім. Т. Шевченка, адвокат

Таким чином, конкурс на посади суддів першої інстанції ВАКС виявився достатньо своєрідним, адже у фіналі конкурсу на 15 вакантних посад суддів ВАКС було лише 7 претендентів, з яких успішно етап спільних засідань подолали лише дві кандидатки.

Нагадаємо, що конкурс на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів АП ВАКС Комісія оголосила 23 листопада 2023 року.

Всього до участі у конкурсних процедурах було допущено 100 кандидатів на посади суддів ВАКС та 61 кандидат на посади суддів АП ВАКС.

Найбільш проблемними для кандидатів стали тестування на когнітивні здібності та виконання практичного завдання.

Прохідний бал за етап виконання практичного завдання під час конкурсу до першої інстанції ВАКС змогли набрати лише 7 претендентів на п'ятнадцять посад суддів першої інстанції ВАКС з 25.

При цьому, набрати прохідний бал (108,75 бали) за етап виконання практичного завдання та подолати бар’єр у 75% від максимально можливого балу не зміг жоден з 19 претендентів на посади суддів АП ВАКС.

Суддя Тетяна Литвинко

Суддя Олена Чернова

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС ВАКС конкурс

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Суддями ВАКС зможуть стати лише двоє учасників конкурсу – рішення ВККС та ГРМЕ

Конкуренції під час фінальної частини конкурсу на 15 вакантних посад суддів першої інстанції ВАКС вже не було.

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