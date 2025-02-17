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Украина и Интерпол усиливают сотрудничество в расследовании военных преступлений

21:49, 17 февраля 2025
Интерпол предоставил Украине доступ к инструментам для расследования военных преступлений.
Украина и Интерпол усиливают сотрудничество в расследовании военных преступлений
Фото: npu.gov.ua
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Интерпол принял решение о предоставлении Украине доступа к своим инструментам для расследования военных преступлений. Это стало возможным после встречи Генерального секретаря Интерпола Вальдеси Укризы с начальником Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины Виталием Касапом в Лионе во время ежегодной конференции глав Национальных центральных бюро Интерпола. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В трехдневном собрании приняли участие 310 сотрудников правоохранительных органов из 150 стран мира. НЦБ, как основной контакт между Интерполом и национальными правоохранительными органами в 196 странах-членах, имели уникальные возможности для обмена знаниями, опытом и передовыми практиками в борьбе с транснациональной преступностью.

Виталий Касап отметил: «В результате кропотливой и длительной работы украинской стороны по обоснованию необходимости возвращения заблокированной предыдущим Генеральным секретарем Интерпола возможности использования инструментов Интерпола по делам геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, Украина и другие страны мира наконец получили такую возможность в рамках Резолюции Генеральной Ассамблеи Интерпола 2010».

Напомним, что до этого Генеральный секретариат Интерпола отказывался рассматривать запросы Украины по расследованию военных преступлений, ссылаясь на статью 3 Устава организации, которая запрещает вмешательство в дела военного характера. Поэтому пересмотр этого вопроса является важным шагом для установления справедливости и привлечения к ответственности российских военных преступников.

Виталий Касап также сообщил о проведении важных переговоров с представителями европейских стран и достижении широкой поддержки инициативы НЦБ Интерпола в Украине о переизбрании Украины на второй срок подряд членом Европейского Комитета Интерпола.

Отметим, что членство Украины в комитете заканчивается в этом году, и избрание четырех новых членов состоится в мае-июне во время очередной Европейской конференции Интерпола.

Виталий Касап провел ряд двусторонних встреч с представителями разных стран, таких как США, Германия, Польша, Греция, ОАЭ, Израиль, Франция, Великобритания, Япония, Швеция, Италия, Бельгия, Колумбия, Балтийские страны, а также принял участие в заседании проектной команды Интерпола и стран-участниц проекта I-Force, который поддерживает правоохранительные органы в борьбе с организованной преступностью и транснациональными угрозами, возникающими в результате вооруженного конфликта в Украине.

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Национальная полиция преступление Интерпол

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