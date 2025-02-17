Київські школярі поставили виставу побиття співробітника ТЦК – для розслідування створили комісію

Інцидент стався в ЗОШ №309.

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У київській загальноосвітній школі №309 старшокласники під час вистави продемонстрували сцену, в якій актор у військовій формі, схожій на форму Збройних сил України, зазнавав побиття та катувань.

На відеозаписі видно, як учень у «піксельній» формі виходить на сцену, після чого його атакують однолітки у білих футболках, імітуючи побиття та насильство. Ця сцена сприймається як приниження українського військового.

Дарницька районна державна адміністрація відреагувала на шкільну сценку побиття представника ТЦК, повідомивши про створення комісії для розслідування інциденту. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка ситуації.

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