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Польща не планує відправку солдатів в Україну для миротворчої місії, – Туск

19:26, 17 лютого 2025
За словами прем'єр-міністра, Польща готова підтримувати Україну, але без участі своїх військ.
Польща не планує відправку солдатів в Україну для миротворчої місії, – Туск
Фото: Polskie Radio
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна не має наміру направляти свої війська в Україну для миротворчої місії. Про це він повідомив перед зустріччю європейських лідерів у Парижі, скликаною президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення нагальних питань безпеки.

Туск підкреслив, що Польща продовжить підтримувати Україну організаційно, а також надавати фінансову, гуманітарну та військову допомогу відповідно до своїх можливостей. Крім того, Варшава готова забезпечити логістичну та політичну підтримку країнам, які в майбутньому можуть надати Україні фізичні гарантії безпеки.

«Немає жодних сумнівів, і це позиція Польщі, що реальні гарантії безпеки і непорушності кордонів для України повинні бути результатом співпраці всієї Європи, Сполучених Штатів і, в будь-якому випадку, в рамках НАТО, як єдиної організації, яка забезпечувала стабільність і безпеку Європи й Польщі протягом багатьох років, протягом багатьох десятиліть», — зазначив Туск.

Прем'єр-міністр також наголосив, що НАТО не братиме безпосередньої участі у російсько-українській війні та наданні гарантій для України.

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Польща армія

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