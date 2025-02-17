Київ закликав Європу визначити свого лідера для переговорів щодо завершення війни з Росією

В Офісі Президента України виступили за призначення лідера країн Європи для потенційних перемовин.

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Українська влада вважає, що європейські країни повинні оперативно визначити особу «рівня лідера», яка представлятиме Європу в потенційних переговорах про завершення російсько-української війни. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Жовква підкреслив, що Україна підтримує ідею призначення Європою свого представника для можливих переговорів щодо припинення війни. «Це має бути «швидке» рішення… Сподіваюся, (це станеться) одразу ж після зустрічі у Парижі. Ми маємо діяти, а не думати», — зазначив він.

Хоча Жовква не назвав конкретних кандидатур на цю роль, він наголосив, що це повинна бути особа рівня лідера, яка матиме такий самий статус, як президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та Путін.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має бути на рівні з США у переговорах щодо майбутнього України.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі «справжні переговори» щодо завершення війни ще не йдуть. За його словами, Україна і Європа будуть залучені до переговорів щодо завершення війни.

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