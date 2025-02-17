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Україна і Європа будуть залучені до переговорів щодо завершення війни, — держсекретар США Рубіо

09:38, 17 лютого 2025
Марко Рубіо заявив, що наразі «справжні переговори» щодо завершення війни ще не йдуть.
Україна і Європа будуть залучені до переговорів щодо завершення війни, — держсекретар США Рубіо
Фото: AP
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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що і Україна, і представники Європи будуть долучені до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, коли він розпочнеться. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

Він наголосив, що зараз немає ніякого процесу.

«Все, що ми маємо зараз – це дзвінок між Путіним і президентом Трампом, в якому обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту», - сказав Рубіо.

Посадовець припускає, що будуть подальші розмови, щоб з'ясувати, як виглядатиме переговорний процес, про який можна буде говорити.

«Зрештою, настане момент – якщо це будуть справжні переговори, а ми ще не дійшли до цього, але якщо це станеться, то Україна має бути долучена, тому що саме вони зазнали вторгнення, і європейці мають бути долучені, тому що вони також мають санкції проти Путіна і Росії, і вони також зробили свій внесок у ці зусилля. Ми просто ще не там. Ми дійсно не готові, але сподіваємося, що будемо готові, тому що ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася», - додав він.

Раніше повідомлялося, що США хочуть провести зустрічі з РФ та Україною по черзі, а потім зустрітись разом.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ще не розпочали формальних переговорів з РФ щодо врегулювання війни. Україна та Європа можуть бути підключені до цього процесу пізніше. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо 

Раніше спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України, ведуться за двома окремими напрямками – російським та українсько-союзницьким. 

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України.

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