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17 лютого – яке сьогодні свято та головні події

09:20, 17 лютого 2025
17 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день стійкості туризму.
17 лютого – яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
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У понеділок, 17 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

17 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день стійкості туризму. Це міжнародна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про важливість сталого розвитку туризму, його вплив на довкілля, економіку та суспільство.

Також 17 лютого День спонтанного прояву доброти. Це неофіційне, але дуже тепле й позитивне свято, яке заохочує людей робити добрі справи без очікування подяки чи вигоди.

А ще 17 лютого Всесвітній день людського духу. Це день, присвячений усвідомленню внутрішньої сили людини, її духовності, гармонії та зв’язку з Всесвітом. Це свято покликане нагадати, що людина – не лише фізична істота, а й носій внутрішнього світла, мудрості та потенціалу.  

Яке сьогодні церковне свято

17 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Теодора Тирона. Він був воїном у римській армії і жив у кінці III – на початку IV століття. Він став відомим за свою вірність християнській вірі і відмову відректися від неї, що призвело до його мученицької смерті. 

Календар важливих подій за 17 лютого

1720 рік — кінець війни четверного альянсу: відмова Іспанії від територіальних домагань в Італії; Савойський дім отримує Сардинське королівство;

1753 рік — Швеція переходить з юліанського на григоріанський календар;

1795 рік — у Великій Британії викопують картоплину вагою майже 8,5 кг;

1815 рік — відновленням довоєнного стану закінчується Англо-американська війна;

1863 рік — у Женеві засновують Міжнародний комітет допомоги пораненим, що згодом став Міжнародним комітетом Червоного Хреста;

1876 рік — Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовляє перші консерви із сардинами;

1919 рік — Директорія УНР звертається по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США;

1933 рік — виходить перший номер щотижневого американського журналу «Ньюсвік»;

1955 рік — Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів;

1962 рік — катастрофічна повінь внаслідок шторму в басейні нижньої Ельби та у всьому північно-морському узбережжі Німеччини;

1992 рік — перші арешти в операції італійських правоохоронних органів «Чисті руки», спрямованої проти мафії;

1999 рік — Верховна Рада України дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка;

2008 рік — Косово проголошує незалежність від Сербії;

2011 рік — починаються збройні заворушення в Лівії;

2015 рік — генеральна прокуратура України відмовляє уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі;

2015 рік — Євросоюз уперше від початку російсько-української війни офіційно визнає участь військ РФ в конфлікті.

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