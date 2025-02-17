17 февраля – какой сегодня праздник и главные события

17 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день устойчивости туризма.

Фото: shutterstock.com

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В понедельник, 17 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

17 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день устойчивости туризма. Это международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о важности устойчивого развития туризма, его влиянии на окружающую среду, экономику и общество.

Также 17 февраля День спонтанного проявления доброты. Это неофициальный, но очень теплый и позитивный праздник, поощряющий людей делать добрые дела без ожидания благодарности или выгоды.

А еще 17 февраля Всемирный день человеческого духа. Это день, посвященный осознанию внутренней силы человека, его духовности, гармонии и связи с Вселенной. Этот праздник призван напомнить, что человек не только физическое существо, но и носитель внутреннего света, мудрости и потенциала.

Какой сегодня церковный праздник

17 февраля в церковном календаре – день памяти святого великомученика Теодора Тирона. Он был воином в римской армии и жил в конце III – начале IV века. Он стал известен за свою верность христианской вере и отказ отречься от нее, что привело к его мученической смерти.

Календарь важных событий за 17 февраля

1720 год – конец войны четверного альянса: отказ Испании от территориальных притязаний в Италии; Савойский дом получает Сардинское королевство;

1753 год — Швеция переходит с юлианского на григорианский календарь;

1795 год — в Великобритании выкапывают картофелину весом почти 8,5 кг;

1815 год – восстановлением довоенного положения заканчивается Англо-американская война;

1863 год — в Женеве основывают Международный комитет помощи раненым, который впоследствии стал Международным комитетом Красного Креста;

1876 год — Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) производит первые консервы с сардинами;

1919 год — Директория УНР обращается за помощью в борьбе с большевиками в Антанту и США;

1933 год — выходит первый номер еженедельного американского журнала «Ньюсвик»;

1955 год — Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов;

1962 год — катастрофическое наводнение в результате шторма в бассейне нижней Эльбы и во всем северо-морском побережье Германии;

1992 год — первые аресты в операции итальянских правоохранительных органов «Чистые руки», направленной против мафии;

1999 год — Верховная Рада Украины дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко;

2008 год – Косово провозглашает независимость от Сербии;

2011 год – начинаются вооруженные беспорядки в Ливии;

2015 год — генеральная прокуратура Украины отказывает правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили;

2015 год — Евросоюз впервые с начала российско-украинской войны официально признает участие войск РФ в конфликте.

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