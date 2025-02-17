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Украина и Европа будут вовлечены в переговоры относительно завершения войны, — госсекретарь США Рубио

09:38, 17 февраля 2025
Марко Рубио заявил, что сейчас «настоящие переговоры» по завершению войны еще не идут.
Украина и Европа будут вовлечены в переговоры относительно завершения войны, — госсекретарь США Рубио
Фото: AP
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 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что и Украина, и представители Европы будут вовлечены в переговорный процесс по завершению российско-украинской войны, когда он начнется. Об этом он сказал в интервью CBS News.

Он подчеркнул, что сейчас нет никакого процесса.

«Все, что у нас сейчас – это звонок между Путиным и президентом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта», - сказал Рубио.

Чиновник предполагает, что будут дальнейшие разговоры, чтобы выяснить, как будет выглядеть переговорный процесс, о котором можно будет говорить.

«В конце концов, наступит момент – если это будут настоящие переговоры, а мы еще не дошли до этого, но если это произойдет, то Украина должна быть приобщена, потому что именно они подверглись вторжению, и европейцы должны быть приобщены, потому что они также имеют санкции против Путина и России, и они также внесли свой вклад в эти усилия. Мы просто еще не там. Мы действительно не готовы, но надеемся, что будем готовы, потому что мы все хотим, чтобы эта война закончилась», - добавил он.

Ранее сообщалось, что США хотят провести встречи с РФ и Украиной по очереди, а затем встретиться вместе.

Напомним, Соединенные Штаты Америки еще не начали формальные переговоры с РФ по урегулированию войны. Украина и Европа могут быть подключены к этому процессу позже. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио.

Ранее специальный представитель США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что переговоры по завершению войны России против Украины, ведутся по двум отдельным направлениям – российскому и украинско-союзническому.

Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

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