У Києві планують відновити рух Південним мостом для всіх киян

В КМВА говорять, що наразі потреби закриття Південного мосту, яка була раніше – немає.

Фото: РБК-Україна

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Київська міська військова адміністрація повідомила про намір відновити рух Південним мостом для всіх жителів столиці. Це питання буде розглянуте на найближчому засіданні Ради оборони Києва.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що обмеження під час війни повинні бути своєчасними, виправданими та розумно організованими. «Якщо щось з цього переліку випадає, виникають зловживання, несправедливість», — підкреслив він.

Ткаченко також повідомив, що після обговорення з військовими наразі немає потреби в закритті Південного мосту, яке було раніше. «Можливе додаткове регулювання руху, але загалом є розуміння, що обмеження можна послабити», — додав він.

Південний міст, довжина якого становить 1256 метрів, є найвищим мостом Києва з висотою пілону 133 метри. Міст сполучає правий та лівий береги столиці, з'єднуючи Саперно-Слобідську вулицю та Столичне шосе з проспектом Миколи Бажана.

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