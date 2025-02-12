Нужно, чтобы у каждого арестованного актива был «бебиситер» – Верховная Рада приняла законопроект о реформе АРМА за основу

Соавтор законопроекта Алексей Мовчан отметил, что законопроект о реформе АРМА и отборе ее руководителя с международными экспертами также предусматривает, чтобы у каждого арестованного актива была няня или «бебиситер».

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Верховная Рада поддержала 12 февраля в первом чтении законопроект 12374-д по реформе Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Законопроект предусматривает независимый отбор руководителя АРМА с преобладающим голосом международных экспертов. Это требование Плана Ukraine Facility, за выполнение которого Украина получает средства, со структурным маяком до конца 31 марта. Детали законопроекта ранее описала «Судебно-юридическая газета».

Основную работу над законопроектом взяли на себя депутаты Анастасия Радина и Алексей Мовчан.

Как отметил Алексей Мовчан во время своего выступления в парламенте, нужно, чтобы у каждого арестованного актива была няня или «бебиситер». То есть предлагается ввести непрерывное управление активами, отметил он.

В свою очередь Анастасия Радина объяснила принятие законопроекта следующим образом.

«80% арестованных активов, переданных в АРМА по определению суда, не приносят доход государству. Более того, эти активы даже не переданы управляющим и порой продолжают «кормить» собственников-фигурантов уголовных производств или корумпантов. Несмотря на рост доходов от управления арестованными активами, в АРМА не обеспечено эффективное управление даже половиной их портфеля», отметила она.

«Подробнее о том, почему так произошло и как решить эти проблемы.

АРМА не принимает в управление арестованные активы или прокуроры эти активы просто не отдают. Именно так: несмотря на вынесенные решения суда о передаче в АРМА активов стоимостью 52 млрд гривен, АРМА фактически взяла на баланс только активы совокупной стоимостью 12 млрд грн. Остальные активы на около 40 млрд грн просто «зависли» в воздухе без должного контроля и менеджмента — либо разбазаривались и теряли свою стоимость, либо де-факто продолжали находиться под контролем у владельца. И это показатели только за время полномасштабного вторжения.

Одно из решений — обязанность и АРМА, и прокуроров оформлять передачу активов на баланс АРМА в четко определенный срок.

Большинство активов по АРМА годами не передается в управление. Средний срок от передачи актива в АРМА до объявления конкурса по поиску управляющего составляет 17 месяцев. Что происходит с активом в течение этого времени? Снова либо обесценивание, либо заработки собственника, либо «черные» заработки правоохранителей/причастных к затягиванию передачи активов в управление.

Одно из решений — законодательно установить предельный срок, в который должен быть объявлен отбор управляющего.

Часто не удается найти управляющих активов даже тогда, когда АРМА объявляет конкурсы. За прошлый год АРМА объявила на Prozorro только 33 конкурса для поиска управителей, 21 торги не состоялись, найти удалось только 12 управителей. Однако определение управляющего через конкурс – это еще не осуществление управления. К примеру, управление «Моршинской» фактически заблокировано, потому что управляющим отобран конкурент по рынку, а Антимонопольный комитет уже почти год не дает заключения о наличии или отсутствии концентрации. Конкурс по поиску управляющего для ТРЦ «Гулливер» закончился отказом АРМА от подписания соглашения из-за подозрений о возможных связях между потенциальным управляющим и владельцем актива. Можно сказать о должной реакции АРМА на этом кейсе. Однако, что в результате? Снова отсутствие дохода для государства от управления и наличие такого дохода у других лиц. Доходы от управления активами в АРМА могут быть больше. В 2024 году АРМА получила от управления чуть более двух миллиардов гривен доходов, из которых от управления имуществом и бизнесом — 1 миллиард гривен.

Однако, по данным Счетной палаты, неосуществление мер управления могло стоить государству не менее 850 миллионов гривен неполученного дохода. Позволю себе предположить, что эта сумма может быть значительно больше.

Решением должно стать привлечение к управлению активами профессиональных управляющих, а не бизнес-конкурентов. Такими управляющими могут стать арбитражные управляющие и исполнители. Важно, чтобы они проходили соответствующую сертификацию и могли быть привлечены как к гражданской, так и дисциплинарной ответственности за халатность при управлении активами или искусственную минимизацию доходов в пользу собственника или конкурентов. Такая ответственность должна предусматривать и дисквалификацию по профессии», — отметила Анастасия Радина.

Автор: Наталя Мамченко

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