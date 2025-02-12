Нужно, чтобы у каждого арестованного актива был «бебиситер» – Верховная Рада приняла законопроект о реформе АРМА за основу

Верховная Рада поддержала 12 февраля в первом чтении законопроект 12374-д по реформе Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Законопроект предусматривает независимый отбор руководителя АРМА с преобладающим голосом международных экспертов. Это требование Плана Ukraine Facility, за выполнение которого Украина получает средства, со структурным маяком до конца 31 марта. Детали законопроекта ранее описала «Судебно-юридическая газета».
Основную работу над законопроектом взяли на себя депутаты Анастасия Радина и Алексей Мовчан.
Как отметил Алексей Мовчан во время своего выступления в парламенте, нужно, чтобы у каждого арестованного актива была няня или «бебиситер». То есть предлагается ввести непрерывное управление активами, отметил он.
В свою очередь Анастасия Радина объяснила принятие законопроекта следующим образом.
«80% арестованных активов, переданных в АРМА по определению суда, не приносят доход государству. Более того, эти активы даже не переданы управляющим и порой продолжают «кормить» собственников-фигурантов уголовных производств или корумпантов. Несмотря на рост доходов от управления арестованными активами, в АРМА не обеспечено эффективное управление даже половиной их портфеля», отметила она.
«Подробнее о том, почему так произошло и как решить эти проблемы.
Одно из решений — обязанность и АРМА, и прокуроров оформлять передачу активов на баланс АРМА в четко определенный срок.
Одно из решений — законодательно установить предельный срок, в который должен быть объявлен отбор управляющего.
Однако, по данным Счетной палаты, неосуществление мер управления могло стоить государству не менее 850 миллионов гривен неполученного дохода. Позволю себе предположить, что эта сумма может быть значительно больше.
Решением должно стать привлечение к управлению активами профессиональных управляющих, а не бизнес-конкурентов. Такими управляющими могут стать арбитражные управляющие и исполнители. Важно, чтобы они проходили соответствующую сертификацию и могли быть привлечены как к гражданской, так и дисциплинарной ответственности за халатность при управлении активами или искусственную минимизацию доходов в пользу собственника или конкурентов. Такая ответственность должна предусматривать и дисквалификацию по профессии», — отметила Анастасия Радина.
Автор: Наталя Мамченко
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