Арбитражных управляющих и частных исполнителей предлагается привлечь к управлению арестованными активами

Предлагается ввести систему автоматизированного определения управляющих активами из числа арбитражных управляющих и частных исполнителей – Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике подготовил доработанный законопроект по реформе АРМА.

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В парламентском Комитете по антикоррупционной политике 10 февраля решили рекомендовать Верховной Раде одобрить доработанную версию законопроекта о реформе Агентства по вопросам розыска и управления активами (АРМА).

Соответствующий законопроект 12374-д об усилении институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и совершенствования механизмов управления активами, зарегистрировала группа депутатов во главе с председателем Комитета Анастасией Радиной.

Новым доработанным законопроектом, кроме усовершенствования процедуры отбора Председателя АРМА и независимой внешней оценки (аудита) эффективности деятельности Национального агентства предлагается:

установить процедуру идентификации актива на этапе решения следственным судьей, судом вопроса о передаче актива в Национальное агентство с целью оценки экономической целесообразности такой передачи;

определять стоимость актива до его передачи в АРМА в случае, если оценка имущества не производилась или с момента выдачи отчета об оценке имущества прошло более шести месяцев;

урегулировать процедуру принятия активов в управление АРМА после постановления соответствующего определения следственного судьи, суда, а также процедуру хранения имущества до определения управляющего актива и фактической передачи ему имущества или фактической передачи имущества новому собственнику (при продаже имущества);

привлечь к управлению активами арбитражных управляющих и частных исполнителей (при условии получения соответствующего сертификата), определив категории активов, управление которыми должно осуществляться соответствующими субъектами;

внедрить систему автоматизированного определения управляющих из числа арбитражных управляющих и частных исполнителей;

установить предельные сроки для реализации всех этапов управления арестованными активами, в частности, для передачи арестованных активов в Национальное агентство после постановления соответствующего определения следственного судьи, суда, определения Национальным агентством управляющего, принятия мер по дальнейшей передаче актива в управление или его реализации;

предусмотреть создание специального фонда для покрытия расходов Национального агентства, связанных с необходимостью оплаты услуг по хранению, управлению активами, подготовкой к передаче в управление активов, их реализации, а также определить источники наполнения такого фонда;

урегулировать случаи, по которым управляющий, при осуществлении управления активами в виде доли в уставном (складочном) капитале или акций, паев, не должен согласовывать свои действия с собственником актива, а именно когда решением следственного судьи, суду установлено, что собственником является российская федерация, республика Беларусь;

граждане российской федерации или республики Беларусь, кроме постоянно проживающих на территории Украины на законных основаниях;

юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации или республики Беларусь или юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Украины или иностранного государства, учредителем, бенефициаром, членом или участником (акционером) которого прямо или косвенно является Российская Федерация или Республика Беларусь;

урегулировать вопросы оплаты труда работников АРМА на уровне центральных органов исполнительной власти со специальным статусом, осуществляющим деятельность в сфере предотвращения и противодействия коррупции;

установить, что со дня вступления в силу закона начинается формирование Комиссии по проведению независимого внешнего оценивания (аудита) эффективности деятельности Национального агентства, а в течение 12 месяцев со дня вступления в силу закона указанная Комиссия принимает соответствующее заключение.

Также во время заседания Комитета предложено при доработке проекта ко второму чтению разработать возможность привлечения государственных исполнителей к управлению активами, а также механизм привлечения к управлению активами арбитражных управляющих и частных исполнителей.

Автор: Наталя Мамченко

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