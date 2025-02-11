Арбітражних керуючих та приватних виконавців пропонується залучити до управління арештованими активами

Пропонується запровадити систему автоматизованого визначення управителів активами з числа арбітражних керуючих та приватних виконавців – Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики підготував доопрацьований законопроект щодо реформи АРМА.

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У парламентському Комітеті з питань антикорупційної політики 10 лютого вирішили рекомендувати Верховній Раді схвалити доопрацьовану версію законопроекту про реформу Агентства з питань розшуку та управління активами (АРМА).

Відповідний законопроект 12374-д щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та вдосконалення механізмів управління активами зареєструвала група депутатів на чолі з головою Комітету Анастасією Радіною.

Новим доопрацьованим законопроектом, окрім удосконалення процедури відбору Голови АРМА та незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства пропонується, зокрема:

встановити процедуру ідентифікації активу на етапі до вирішення слідчим суддею, судом питання про передачу активу в Національне агентство з метою оцінки економічної доцільності такої передачі;

визначати вартість активу до його передачі в АРМА у разі, якщо оцінка майна не здійснювалася або з моменту видачі звіту про оцінку майна пройшло понад шість місяців;

врегулювати процедуру прийняття активів в управління АРМА після постановлення відповідної ухвали слідчого судді, суду, а також процедуру зберігання майна до визначення управителя активу та фактичної передачі йому майна або фактичної передачі майна новому власнику (у разі продажу майна);

залучити до управління активами арбітражних керуючих та приватних виконавців (за умови отримання відповідного сертифікату), визначивши категорії активів, управління якими має здійснюватися відповідними суб’єктами;

запровадити систему автоматизованого визначення управителів з числа арбітражних керуючих та приватних виконавців;

встановити граничні строки для реалізації усіх етапів управління арештованими активами, зокрема, для передачі арештованих активів до Національного агентства після постановлення відповідної ухвали слідчого судді, суду, визначення Національним агентством управителя, вжиття заходів для подальшої передачі активу в управління або його реалізації;

передбачити створення спеціального фонду для покриття витрат Національного агентства пов’язаних із необхідністю оплати послуг щодо зберігання, управління активами, підготовкою до передачі в управління активів, їх реалізації, а також визначити джерела наповнення такого фонду;

врегулювати випадки за яких управитель, під час здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв, не повинен погоджувати свої дії із власником активу, а саме коли рішенням слідчого судді, суду встановлено, що власником є російська федерація, республіка білорусь;

громадяни російської федерації чи республіки білорусь, крім тих, які постійно проживають на території України на законних підставах;

юридичні особи, які утворені відповідно до законодавства російської федерації чи республіки білорусь або юридичні особи, які утворені відповідно до законодавства України чи іноземної держави, засновником, бенефіціаром, членом або учасником (акціонером) якої прямо чи опосередковано є російська федерація чи республіка білорусь;

врегулювати питання оплати праці працівників Національного агентства на рівні центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, які здійснюють діяльність у сфері запобігання і протидії корупції;

встановити, що з дня набрання чинності законом розпочинається формування Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства, а протягом 12 місяців з дня набрання чинності законом зазначена Комісія ухвалює відповідний висновок.

Також під час засідання Комітету запропоновано при доопрацюванні проекту Закону України до другого читання опрацювати можливість залучення державних виконавців до управління активами, а також механізм залучення до управління активами арбітражних керуючих та приватних виконавців.

Автор: Наталя Мамченко

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