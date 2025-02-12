Потрібно, щоб у кожного арештованого активу був «бебісітер» – Верховна Рада схвалила законопроект про реформу АРМА за основу

Верховна Рада підтримала 12 лютого в першому читанні законопроект 12374-д щодо реформи Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Законопроект передбачає незалежний відбір керівника АРМА з переважним голосом міжнародних експертів. Це є вимогою Плану Ukraine Facility, за виконання якого Україна отримує кошти, зі структурним маяком до кінця 31 березня. Деталі законопроекту раніше описала «Судово-юридична газета».
Основну роботу над законопроектом взяли на себе депутати Анастасія Радіна та Олексій Мовчан.
Як зазначив Олексій Мовчан під час свого виступу у парламенті, потрібно, «щоб у кожного арештованого активу була нянька або «бебісітер». Тобто, пропонується запровадити безперервне управління активами, зазначив він.
В свою чергу, Анастасія Радіна пояснила прийняття законопроекту наступним чином.
«80% арештованих активів, переданих в АРМА за ухвалами суду, не приносять дохід державі. Більше того, ці активи навіть не передані управителям і часом продовжують «годувати» власників-фігурантів кримінальних проваджень або корумпантів. Попри зростання прибутків від управління арештованими активами, у АРМА не забезпечено ефективне управління навіть половиною їх «портфелю», зазначила вона.
«Детальніше про те, чому так сталося і як вирішити ці проблеми.
Одне з рішень — обов’язок і АРМА, і прокурорів оформлювати передачу активів на баланс АРМА у чітко визначений строк.
Одне з рішень — законодавчо встановити граничний строк, у який має бути оголошений відбір управителя.
Проте, за даними Рахункової палати, нездійснення заходів управління могло коштувати державі щонайменше 850 мільйонів гривень неотриманого доходу. Дозволю собі припустити, що ця сума може бути значно більшою.
Рішенням має стати залучення до управління активами професійних управителів, а не бізнес-конкурентів. Такими управителями можуть стати арбітражні керуючі та виконавці. Важливо, щоб вони проходили відповідну сертифікацію та могли бути притягнені як до цивільної, так і до дисциплінарної відповідальності за недбальство при управлінні активами або штучну мінімізацію прибутків на користь власника чи конкурентів. Така відповідальність має передбачати і дискваліфікацію з професії», зазначила Анастасія Радіна.
Автор: Наталя Мамченко
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