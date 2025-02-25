Bitcoin опустився нижче 90 тисяч доларів – ринок криптовалют падає

Найпопулярніша криптовалюта впала майже на 20% з моменту січневої інавгурації Трампа.

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Bitcoin впав нижче 90 000 доларів, досягнувши найнижчого рівня з середини листопада, який почався після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Про це повідомляє Bloomberg.

Біткойн впав на 7,6% і торгувався близько 88 997 доларів США о 7:07 ранку в Нью-Йорку у вівторок. Інші криптовалюти також впали, а Ether, XRP і Solana різко впали протягом сесії. Індекс, що відстежує найпопулярніші цифрові токени, продемонстрував найбільше падіння за чотири дні з початку серпня.

Найпопулярніша криптовалюта впала майже на 20% з моменту січневої інавгурації Трампа.

Зокрема, настрої також погіршилися після низки нещодавніх невдач у галузі, зокрема найбільшого в історії криптовалютного злому біржі Bybit та скандалу з мемекоінами за участю президента Аргентини Хав'єра Мілея.

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