В Одесской области ликвидировали нелегальный маршрут побега в Молдову за $10 тысяч

В Одесской области разоблачен канал незаконной переправки военнообязанных за границу.

Фото: dpsu.gov.ua

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В Одесской области правоохранители разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через приднестровский участок украинско-молдавской границы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Сотрудники внутренней безопасности ГВЗВВБ «Юг», оперативно-розыскного отдела Подольского пограничного отряда и полицейские задокументировали деятельность преступной группы, которая занималась нелегальным вывозом мужчин за границу.

Организатором схемы оказался 24-летний гражданин Украины, проживающий в приднестровском регионе Молдовы. Он вербовал клиентов через интернет-мессенджеры и координировал процесс с привлечением пособников в Украине. Стоимость услуг достигала от 6 до 10 тысяч долларов США с человека. В эту сумму входили инструктаж, транспортировка, временное проживание и доставка до границы.

Недавно правоохранители задержали 28-летнюю пособницу, которая сопровождала двух уклонистов, а также 32-летнего «проводника», который давал указания по пересечению границы. Задержание произошло недалеко от одного из сел Раздельнянского района. Кроме того, в Одессе и других населенных пунктах были задержаны еще несколько участников схемы.

Всего в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу») задержаны семь человек. Продолжаются следственные действия.

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