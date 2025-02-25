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В Запорожской области открыли пятую подземную школу – фото

22:00, 25 февраля 2025
Школа стала пятым безопасным образовательным пространством в регионе, в котором начнется офлайн-обучение.
В Запорожской области открыли пятую подземную школу – фото
Источник фото: zoda.gov.ua
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В селе Петрополь Запорожской области открыли 25 февраля подземную школу. Об этом сообщила Запорожская ОВА.

Указывается, что «подземная» школа в Петрополе стала пятым безопасным образовательным пространством в регионе, где начнется офлайн-обучение.

Отмечается, что в заведении созданы комфортные и безопасные условия для очного обучения. Здесь есть возможности для интерактивного обучения, инклюзивное пространство.

Источник фото: zoda.gov.ua

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