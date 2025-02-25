Київ планує спрямувати близько 400 млн грн на заміну аварійних теплових мереж

У КМДА переконані, що модернізація об’єктів та заміна окремих ділянок допоможе поступово зменшити рівень аварійності.

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На заміну найбільш аварійних та зношених ділянок теплових мереж Київ планує у 2025 році спрямувати понад 400 млн грн. У КМДА переконані, що це допоможе поступово зменшити рівень аварійності, особливо на мережах великого діаметра.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, йдеться про модернізацію об’єктів та заміну окремих ділянок, що найбільш зношені.

«На жаль, в умовах війни ми не можемо здійснювати ці роботи в більших обсягах, однак навіть такі темпи реконструкції та заміни дадуть змогу поступово зменшувати рівень аварійності. Крім того, це сприяє зміцненню енергосистеми загалом», – переконаний він.

Нагадамо, що 24 лютого у Києві два мікрорайони залишилися без опалення через пошкодження тепломережі.

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