Практика судів
  1. У світі

Майбутній канцлер Німеччини Мерц хоче створити фонд на €200 млрд для підтримки армії і України

15:41, 25 лютого 2025
У Німеччині почали обговорення щодо створення спецфонду на 200 млрд євро.
Майбутній канцлер Німеччини Мерц хоче створити фонд на €200 млрд для підтримки армії і України
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори з представникам соціал-демократичної партії щодо затвердження спеціальних витрат на оборону в розмірі 200 мільярдів євро. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Наразі сторони обговорюють способи обійти жорсткі обмеження на державні запозичення в Німеччині, щоб вивільнити ресурси для армії. Зараз розглядається варіант з голосуванням парламенту за новий пакет, який буде вдвічі більшим за схвалений три роки тому.

Однією з ідей є створення спеціального фонду для нових військових витрат і допомоги Україні, кажуть співрозмовники агентства. Інші варіанти – розширити існуючий фонд у розмірі 100 мільярдів євро або адаптувати так зване боргове гальмо, щоб воно дозволяло додаткові витрати на оборону.

Крім того, Фрідріх Мерц і лідер СДПН Ларс Клінгбайль планують провести телефонну розмову у вівторок, щоб обговорити підтримку України та оборонні витрати, і обидва сподіваються прояснити якомога більше деталей в найближчі дні, кажуть джерела.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – зарплата суддів має бути не менше 131 тисячі грн.

Адвокати повідомляють, що у Дії невірно відображається час судового засідання

Додаток Дія невірно відображає час призначених судових засідань.

До КПК внесуть зміни щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

КПК доповнять новим розділом про особливості досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії чи тимчасової окупації окремих територій України.

«Відрядження назавжди» — хто з суддів був відряджений безстроково в інші суди, хоча територіальна підсудність справ їх судів змінена не була

ВККС хоче приділити увагу суддям, які були відряджені з судів, територіальна підсудність справ яких змінена не була взагалі або змінювалася лише тимчасово.

Суд, який потрібен лише міжнародним партнерам – навіщо в Україні збираються створити СОАС та СААС

Уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібен новий вищий адміністративний суд, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області