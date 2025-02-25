Майбутній канцлер Німеччини Мерц хоче створити фонд на €200 млрд для підтримки армії і України

У Німеччині почали обговорення щодо створення спецфонду на 200 млрд євро.

Фото: Getty Images

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Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори з представникам соціал-демократичної партії щодо затвердження спеціальних витрат на оборону в розмірі 200 мільярдів євро. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Наразі сторони обговорюють способи обійти жорсткі обмеження на державні запозичення в Німеччині, щоб вивільнити ресурси для армії. Зараз розглядається варіант з голосуванням парламенту за новий пакет, який буде вдвічі більшим за схвалений три роки тому.

Однією з ідей є створення спеціального фонду для нових військових витрат і допомоги Україні, кажуть співрозмовники агентства. Інші варіанти – розширити існуючий фонд у розмірі 100 мільярдів євро або адаптувати так зване боргове гальмо, щоб воно дозволяло додаткові витрати на оборону.

Крім того, Фрідріх Мерц і лідер СДПН Ларс Клінгбайль планують провести телефонну розмову у вівторок, щоб обговорити підтримку України та оборонні витрати, і обидва сподіваються прояснити якомога більше деталей в найближчі дні, кажуть джерела.

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