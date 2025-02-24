На виборах у Німеччині перемогла партія Мерца — підраховано голоси на всіх дільницях

Позачергові парламентські вибори завершилися перемогою Християнсько-демократичного союзу на чолі з Фрідріхом Мерцом.

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Згідно з підрахунком голосів на дострокових парламентських виборах у Німеччині, перемогу здобув блок Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних союзів (ХДС/ХСС), лідером якого є Фрідріх Мерц. Про це йдеться на сайті Федеральної виборчої комісії Німеччини.

За даними виборчої комісії, голоси підрахували у всіх 299 округах.

Партія Мерца набрала 28,5% голосів.

Друге місце посіла ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (20,8%). Третє місце дісталося Соціал-демократичній партії Олафа Шольца (16,4%).

Також до Бундестагу проходить партія «Зелені» (Grune) і «Ліві» (Linke), розділивши 4 і 5 місце.

Інші партії, такі як «Вільна демократична партія», «Союз Сари Вагенкхнет» не прийшли, не подолавши поріг у 5% голосів.

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