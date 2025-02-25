Кір Стармер оголосив про скорочення бюджету на зовнішню допомогу Великої Британії

Іноземна допомога Великої Британії буде скорочена для збільшення витрат на оборону – Кір Стармер.

Джерело фото: SkyNews

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час свого виступу у британському парламенті 25 лютого заявив, що бюджет зовнішньої допомоги буде скорочено, щоб профінансувати зростання витрат на оборону.

Він заявив, що бюджет на іноземну допомогу впаде з 0,5% валового національного доходу цього року до 0,3% у 2027 році.

«Я хочу пояснити Палаті представників, що це не те оголошення, яке я радий зробити», зазначив він.

«Ми зробимо все можливе, щоб повернутися до цього, і відновити потенціал для розвитку, але у такі моменти захист і безпека британського народу завжди повинні бути на першому місці», підкреслив Стармер.

У той же час, прем’єр-міністр підтвердив наміри уряду Великої Британії збільшити витрати на оборону щонайменше до 2,5% ВВП до 2027 року – на три роки раніше, ніж планувалося – у той час як він готується до візиту до Вашингтона, який, ймовірно, буде дипломатично насиченим.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам.

Реципієнтами допомоги виступили Вища рада правосуддя в особі голови ВРП Григорія Усика та Вища кваліфікаційна комісія суддів в особі на той час голови ВККС Романа Ігнатова.

Автор: Наталя Мамченко

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