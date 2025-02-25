У 2025 році точно не буде закінчення війни, — секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко

За його словами, можливе заморожування або тимчасове припинення бойових дій.

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Народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко вважає, що війна не закінчиться у 2025 році. Такою думкою він поділився в ефірі Новини.Live

За його словами, можливе заморожування або тимчасове припинення бойових дій.

«Є такі думки або прогнози, що війна може зупинитись, чи може бути якесь перемир'я. В світлі того, що відбувається, воно може бути. Чи це буде кінець війни? Точно ні», — вказав нардеп.

«Може бути будь-яке припинення вогню, але ну точно воно буде ненадовго. І ми маємо розуміти, що без реальних гарантій Росія ніколи не зупиниться, тому що вона точно не досягла навіть мінімальних цілей, які вона поставила для себе», — додав Костенко.

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо прокоментував слова президента США Дональда Трампа про завершення війни за «лічені тижні».

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