«Командировка навсегда» - кто из судей был отправлен бессрочно в другие суды, хотя территориальная подсудность дел их судов изменена не была

ВККС хочет уделить внимание судьям, командированным из судов, территориальная подсудность дел которых изменена не была вообще или изменялась только временно.

Источник фото: Судебная власть

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Высшая квалификационная комиссия судей планирует разобраться с вопросом бессрочных командировок судей в 2022-2023 годах, которые при отсутствии полномочных составов ВСП и ВККС осуществлял тогдашний председатель Верховного Суда Всеволод Князев.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», ВККС выяснила, что в 2022-2023 годах бывший председатель Верховного Суда своими приказами бессрочно отправил в другие суды того же уровня и специализации 350 судей. Большинство бессрочно откомандированных судей являются судьями из судов, оказавшихся в оккупации или в зоне активных боевых действий, то есть территориальная подсудность указанных судов была изменена.

Высший совет правосудия, ВККС и Совет судей Украины неоднократно обращали внимание, что процедура командирования судей в целом была «непрозрачной», «нелогичной» и «непоследовательной».

В частности, командировки нередко осуществлялись не в те суды, на которые изменялась территориальная подсудность дел судов, где судьи осуществляли правосудие до начала полномасштабного вторжения, а в суды фактически по всей стране без учета текущей нагрузки на судей этих судов.

Проблема с бессрочными командировками также состоит м в том, что указанные судьи фактически навсегда стали судьями тех судов, в которые они были командированы, хотя согласно Закону «О судоустройстве и статусе судей» бессрочный перевод судьи может происходить только по результатам конкурса на вакантную должность судьи.

Ситуация с бессрочными командировками судей также негативно повлияла и на настроения в судейских коллективах, поскольку в одних случаях заявления судей на командирование удовлетворялись относительно быстро, тогда как в других случаях даже несколько заявлений, поданных с целью командировки в тот или иной суд, оставались без удовлетворения.

Также ВККС обратила внимание на группу из 26 судей, которые были бессрочно откомандированы в другие суды, хотя территориальная подсудность их «родных» судов либо не изменялась вообще, либо была восстановлена ​​в относительно короткий срок.

Среди указанных 26 судей сразу 8 судей являются судьями из судов, расположенных в Николаеве и в Николаевской области – родном регионе бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, который до 2017 года был председателем Николаевского окружного административного суда.

Еще одна большая группа – 11 судей, представленная городом Харьков и Харьковской областью.

18 февраля 2025 года Высший совет правосудия утвердил новую редакцию «Порядка командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода), которая позволит ВККС прекращать бессрочные командировки судей даже без их согласия.

«Судебно-юридическая газета» приводит список всех 26 судей, которые в 2022-2023 годах были бессрочно откомандированы в другие суды, хотя территориальная подсудность их «родных» судов либо вообще не изменялась, либо была изменена только временно.

Список судей

1. Афанасьев Вадим Алексеевич – судья Первомайского горрайонного суда Харьковской области.

Решением главы ВС 5 декабря 2022 года откомандирован в состав Московского районного суда города Харькова.

2. Беспальок Оксана Андреевна – судья Марганецкого городского суда Днепропетровской области.

Решением председателя ВС 23 декабря 2022 года командирована в состав Сыхивского районного суда города Львова.

3. Бобко Татьяна Валерьевна – судья Харьковского районного суда Харьковской области.

Решением председателя ВС 15 сентября 2022 года командирована в состав Киевского районного суда города Харькова.

Территориальная подсудность дел Харьковского райсуда Харьковской области была изменена 8 марта 2022 года, но 17 ноября 2022 года подсудность дел суда была возобновлена.

4. Власова Юлия Юрьевна – судья Червонозаводского районного суда города Харькова.

Решением председателя ВС 15 сентября 2022 года командирована в состав Киевского районного суда города Харькова.

Территориальная подсудность дел Червонозаводского райсуда Харькова была изменена 10 марта 2022 года, однако 17 ноября 2022 года подсудность дел суда была возобновлена.

5. Горбунова Янина Михайловна – судья Московского районного суда города Харькова.

Решением председателя ВС 4 мая 2022 года командирована в состав Октябрьского районного суда города Полтавы.

Территориальная подсудность дел Московского райсуда Харькова была изменена 8 марта 2022 года, но 17 ноября 2022 года подсудность дел суда была возобновлена.

6. Гребенюк Татьяна Дмитриевна – судья Хозяйственного суда Харьковской области.

Решением председателя ВС 20 октября 2022 года командирована в состав Хозяйственного суда Киевской области.

7. Гречаная Светлана Ивановна – судья Центрального районного суда города Николаева.

Решением председателя ВС 26 апреля 2022 года командирована в состав Печерского районного суда города Киева.

8. Деминская Олеся Ивановна – судья Новоодесского районного суда Николаевской области.

Решением председателя ВС 12 декабря 2022 года командирована в состав Центрального районного суда города Николаева.

9. Демченко Светлана Валерьевна – судья Червонозаводского районного суда города Харькова.

Решением председателя ВС 15 сентября 2022 года командирована в состав Киевского районного суда города Харькова.

Территориальная подсудность дел Червонозаводского райсуда Харькова была изменена 10 марта 2022 года, однако 17 ноября 2022 года подсудность дел суда была возобновлена.

10. Демина Елена Петровна – судья Чугуевского городского суда Харьковской области.

Решением председателя ВС 10 июня 2022 года командирована в состав Вышгородского районного суда Киевской области.

Территориальная подсудность дел Чугуевского городского суда Харьковской области была изменена 8 марта 2022 года, но 17 ноября 2022 года подсудность дел суда была возобновлена.

11. Ермак Наталья Валентиновна – судья Московского районного суда города Харькова.

Решением председателя ВС 4 мая 2022 года командирована в состав Яремчанского городского суда Ивано-Франковской области.

Территориальная подсудность дел Московского райсуда Харькова была изменена 8 марта 2022 года, но 17 ноября 2022 года подсудность дел суда была возобновлена.

12. Коваль Андрей Николаевич – судья Орджоникидзевского городского суда Днепропетровской области.

Решением председателя ВС 10 января 2023 года командирован в состав Ильинецкого районного суда Винницкой области.

13. Лагода Екатерина Александровна – судья Центрального районного суда города Николаева.

Решением председателя ВС 8 августа 2022 года откомандирована в состав Приморского районного суда города Одессы.

14. Лебедева Анна Владимировна – судья Николаевского окружного административного суда.

Решением председателя ВС 22 августа 2022 года командирована в состав Одесского окружного административного суда.

15. Лызенко Андрей Викторович – судья Козельщинского районного суда Полтавской губернии.

Решением председателя ВС 10 января 2023 года судья откомандирован в состав Октябрьского районного суда города Полтавы.

16. Лященко Владимир Леонидович – судья Березнеговатского районного суда Николаевской области.

Решением председателя ВС 12 декабря 2022 года судья откомандирован в состав Центрального районного суда города Николаева.

Территориальная подсудность дел Березнеговатского райсуда Николаевской области была изменена 15 сентября 2022 года, но 30 марта 2023 года подсудность дел суда была восстановлена.

17. Марич Евгений Васильевич – судья Николаевского окружного административного суда.

Решением председателя ВС 22 августа 2022 года судья откомандирован в состав Киевского окружного административного суда.

18. Перепелица Альбина Николаевна – судья Хмельницкого окружного административного суда.

Решением главы ВС 1 сентября 2022 года судья была командирована ​​в состав Киевского окружного административного суда.

19. Сиренко Наталья Станиславовна – судья Радомышльского районного суда Житомирской области.

Решением председателя ВС 20 октября 2022 года судья командирована в состав Броварского горрайонного суда Киевской области.

20. Смирнов Александр Геннадиевич – судья Хозяйственного суда Запорожской области.

Решением председателя ВС 29 июля 2022 года откомандирован в состав Хозяйственного суда Киевской области.

21. Тесликова Ирина Ивановна – судья Червонозаводского районного суда города Харькова.

Решением председателя ВС 17 октября 2022 года судья командирована в состав Дзержинского районного суда города Харькова.

Территориальная подсудность дел Червонозаводского райсуда Харькова была изменена 10 марта 2022 года, однако 17 ноября 2022 года подсудность дел суда была возобновлена.

22. Тишко Дмитрий Анатольевич – судья Центрального районного суда города Николаева.

Решением главы ВС 16 ноября 2022 года судья был откомандирован в состав Киевского районного суда города Одессы.

23. Фанда Оксана Анатольевна – судья Коминтерновского районного суда города Харькова.

Решением председателя ВС 27 апреля 2022 года судья командирована в состав Винницкого районного суда Винницкой области.

Территориальная подсудность дел Коминтерновского райсуда Харькова была изменена 10 марта 2022 года, однако 17 ноября 2022 года подсудность дел суда была возобновлена.

24. Фортуна Татьяна Юрьевна – судья Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Решением председателя ВС 28 декабря 2022 года судья командирована в состав Центрального районного суда города Николаева.

25. Черняева Татьяна Михайловна – судья Карловского районного суда Полтавской области.

Решением председателя ВС 10 января 2023 года судья командирована в состав Октябрьского районного суда города Полтавы.

26. Яковлева Виктория Сергеевна – судья Харьковского апелляционного суда.

Решением председателя ВС 12 августа 2022 года судья командирована в состав Киевского апелляционного суда.

Автор: Вячеслав Хрипун