В центре Ровно возле ТРЦ прогремел взрыв, есть пострадавшие

Вблизи одного из торгово-развлекательных центров произошел взрыв, в результате которого загорелся автомобиль.

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В центре Ровно вблизи одного из торговых центров прогремел взрыв. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители квалифицировали это как теракт.

Предварительно, 20 марта на улице Киевской в ​​машине взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир - их госпитализировали.

Взрывотехники сразу после инцидента обследовали территорию. На месте работала следственно-оперативная группа.

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