В центре Ровно возле ТРЦ прогремел взрыв, есть пострадавшие

В центре Ровно вблизи одного из торговых центров прогремел взрыв. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители квалифицировали это как теракт.
Предварительно, 20 марта на улице Киевской в машине взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир - их госпитализировали.
Взрывотехники сразу после инцидента обследовали территорию. На месте работала следственно-оперативная группа.
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