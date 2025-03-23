Апелляционный суд отменил штраф ТЦК, установив манипуляции с датой уведомления по почте о вызове в ТЦК

Апелляционный административный суд провел отслеживание почтового отправления с повесткой от ТЦК на официальном сайте «Укрпошты» и выяснил интересные детали.

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Апелляционные административные суды при пересмотре решений местных судов по делам о штрафах от ТЦК начали обращать внимание на движение повесток, отправленных через «Укрпошту», поскольку это позволяет отследить, были ли военнообязанные должным образом уведомлены о необходимости явки в ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Третий апелляционный административный суд установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено в связи с «отсутствием адресата» по указанному адресу, но доказательств осведомленности мужчины о наличии почтового отправления предоставлено не было, а судом не установлено. Согласно графику работы отделения «Укрпошты», в день прибытия отправления (пятница) отделение не работало, в субботу работало только 4 часа, в воскресенье и понедельник не работало, а уже во вторник отправление было возвращено в ТЦК (постановление от 28 февраля 2025 года по делу №396/11/25). Соответственно, штраф ТЦК был отменен.

Восьмой апелляционный административный суд также решил при пересмотре решения местного суда провести отслеживание почтового отправления на официальном сайте АО «Укрпошта» в разделе «Трекинг» и выяснил интересные детали.

Суд установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено из-за отсутствия адресата по указанному адресу 15 октября 2024 года, тогда как мужчину вызывали на 14 октября 2024 года. Таким образом, почтовое отправление вернулось в ТЦК на следующий день после даты, указанной для явки истца в ТЦК. Восьмой ААС в постановлении от 18 февраля 2025 года по делу №162/999/24 отметил, что истец в таком случае не считается должным образом уведомленным.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд с иском к ТЦК, в котором просил отменить постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

Он указал, что 29 октября 2024 года получил постановление ТЦК от 21 октября 2024 года, которым его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210-1 КУоАП, и наложили штраф в размере 17 000 грн.

При этом он отметил, что с 20 марта 2014 года ему пожизненно установлена 2-я группа инвалидности, 27 мая 2024 года он обновил свои данные через приложение «Резерв+», в котором его адрес указан верно.

Однако никаких уведомлений о том, что ему поступила повестка явиться в ТЦК в 2024 году, не было, как и сообщений от почтальона о наличии заказного письма. Он считает, что повестка не направлялась на адрес, по которому он зарегистрирован и проживает, а значит, не считается им полученной. Указывает, что отсутствует надлежащее подтверждение уведомления о вызове в ТЦК на 14 октября 2024 года.

Решением Любешовского райсуда Волынской области иск мужчины был оставлен без удовлетворения. Решение суда первой инстанции было мотивировано тем, что согласно положениям Порядка проведения призыва, утвержденного постановлением КМУ №560, на имя истца 4 октября 2024 года была сформирована повестка через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», содержащая уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода с соответствующей информацией.

Эта повестка была отправлена заказным почтовым отправлением на адрес проживания, указанный истцом при уточнении учетных данных. Из копии приложенной справки о причинах возврата/пересылки следует, что почтовое отправление было возвращено отправителю с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу.

Мужчина подал апелляционную жалобу.

Отметка об отсутствии по адресу поставлена почтой 15 октября, а вызов в ТЦК был на 14 октября

В апелляционной жалобе он указал, что суд первой инстанции ошибочно не учел, что отметка «отсутствие адресата по указанному адресу» была проставлена только 15 октября 2024 года, то есть на следующий день после даты, указанной для явки в РТЦК. Он обратил внимание, что в приложенном ответчиком описании вложения отсутствуют все обязательные реквизиты, в частности, нет графы «проверил», фамилии работника почтовой связи и оттиска почтового штемпеля. Отмечает, что никаких повесток для явки в ТЦК на 14 октября 2024 года он не получал.

Что решил апелляционный суд

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что апелляционную жалобу мужчины следует удовлетворить полностью. Коллегия судей апелляционного административного суда не согласилась с выводом суда первой инстанции по следующим причинам.

Согласно п. 1 ст. 247 КУоАП обязательным условием привлечения лица к административной ответственности является наличие события административного правонарушения.

Согласно указанному постановлению ТЦК, истец, «будучи должным образом уведомленным» о вызове в ТЦК на 14 октября 2024 года, не явился для определения назначения на особый период и прохождения медицинского осмотра.

Материалы дела подтверждают, что истец уточнил свои персональные данные через электронный кабинет 27 мая 2024 года, указав место проживания.

Согласно положениям вышеуказанного Порядка №560, на имя истца 4 октября 2024 года была сформирована повестка через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», содержащая уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Эта повестка была отправлена заказным почтовым отправлением с описью вложения на адрес проживания, указанный при уточнении учетных данных.

Из копии конверта и справки о причинах возврата/пересылки следует, что почтовое отправление было возвращено отправителю с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу. Суд первой инстанции констатировал соблюдение процедуры отправки повестки.

Однако коллегия судей считает, что суд первой инстанции не учел следующее.

Поскольку повестка была отправлена истцу через почтовую связь, надлежащим подтверждением уведомления истца о вызове в ТЦК (Любешов) является день проставления в почтовом уведомлении отметки об отсутствии лица по адресу декларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке.

Из копии конверта и справки о причинах возврата/пересылки следует, что почтовое отправление было возвращено отправителю с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу. На справке о причинах возврата/пересылки есть оттиск КШ «Укрпошта Любешов» с указанием даты 10.10.2024.

Суд апелляционной инстанции провел отслеживание почтового отправления на официальном сайте АО «Укрпошта» в разделе «Трекинг».

Из указанного отслеживания установлено, что почтовое отправление: принято 6.10.2024 в г. Киеве, прибыло в отделение 44201 поселка Любешов – 10.10.2024; неудачная попытка вручения – 12.10.2024; возврат отправителю – отсутствие адресата по указанному адресу 15.10.2024.

Учитывая вышеизложенное, коллегия судей приходит к выводу, что днем проставления в почтовом уведомлении отметки об отсутствии лица по адресу декларированного/зарегистрированного места жительства является 15 октября 2024 года, поскольку именно в этот день почтовое отправление было возвращено отправителю в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.

При этом повесткой, сформированной через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, истец был вызван на 14 октября 2024 года в 11:00 для сверки данных.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что почтовое отправление вернулось в ТЦК только 15 октября 2024 года, то есть на следующий день после даты, указанной для явки истца в ТЦК (Любешов).

Таким образом, в понимании п. 41 Порядка №560 истец считается должным образом уведомленным о вызове в ТЦК только 15 октября 2024 года. Поэтому утверждение начальника ТЦК в оспариваемом постановлении о том, что истец, «будучи должным образом уведомленным» о вызове, 14 октября 2024 года не явился по вызову, не соответствует действительности и опровергается материалами дела.

Суд первой инстанции оставил указанные обстоятельства без внимания, не выяснив дату надлежащего уведомления истца о вызове.

Таким образом, коллегия судей констатирует, что у ответчика отсутствовали правовые основания для принятия оспариваемого постановления. В связи с этим суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, а также постановление ТЦК и закрыл дело об административном правонарушении.

Автор: Наталя Мамченко

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