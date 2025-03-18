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Если военнообязанный не был надлежащим образом уведомлен о вызове в ТЦК, это означает, что он не нарушил закон о мобилизации — апелляционный суд

12:50, 18 марта 2025
Апелляционный суд отменил решение местного суда и постановление ТЦК, которым мужчину, имевшего отсрочку и стоявшего на учете в ТЦК, оштрафовали на 17 тысяч грн.
Если военнообязанный не был надлежащим образом уведомлен о вызове в ТЦК, это означает, что он не нарушил закон о мобилизации — апелляционный суд
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Мужчина состоял на учете в ТЦК и имел отсрочку, однако ТЦК все равно выписал ему штраф в размере 17 тысяч грн.

Третий апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК (постановление от 28 февраля 2025 года по делу 396/11/25).

Кроме того, суд указал, что почтовое отправление ТЦК было возвращено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, но доказательств осведомленности истца о наличии почтового отправления не предоставлено, а судом это не установлено. Суд первой инстанции оставил вышеуказанные обстоятельства без внимания, не выяснив доказанность надлежащего уведомления истца о вызове в ТЦК.

Таким образом, коллегия судей апелляционного админсуда констатировала, что поскольку истец не был надлежащим образом уведомлен о вызове в отдел ТЦК, он не нарушил требования Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд с иском к ТЦК об отмене постановления о привлечении его к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП с применением штрафа в размере 17 000 грн.

Он указал, что оспариваемое постановление ТЦК является неправомерным, отсутствуют какие-либо доказательства, видеозаписи или фотофиксация правонарушения. Кроме того, истец отметил, что имеет отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Решением Новоукраинского районного суда Кировоградской области от 20.01.2025 в удовлетворении административного иска было отказано. Мужчина подал апелляционную жалобу.

Что решил апелляционный суд

Коллегия судей апелляционного суда указала, что суд первой инстанции не учел следующего.
Согласно п. 41 Порядка №560 надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) ТЦК или его отдел либо соответствующий подраздел разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ является:

  • в случае отправки повестки средствами почтовой связи:
  • день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, указанному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
  • день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса места жительства.

Проанализировав вышеуказанную норму в контексте обстоятельств этого дела, коллегия судей отмечает, что поскольку повестка была отправлена истцу средствами почтовой связи, надлежащим подтверждением оповещения истца о вызове в ТЦК является день проставления в почтовом уведомлении отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке.

Из копии конверта и справки о причинах возврата/досылки следует, что почтовое отправление возвращено отправителю с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу, а именно с. Коробчино (обслуживается передвижным отделением по адресу и графику предоставления услуг в населенном пункте). На справке о причинах возврата/досылки имеется оттиск «Укрпошта», из которого невозможно установить дату, но согласно предоставленной копии проверки статуса отслеживания указана дата 26.11.2024 года.

Из отслеживания установлено, что почтовое отправление: принято 21.11.2024 года в г. Кропивницкий, прибыло в отделение 26014 с. Коробчино – 22.11.2024 года (пятница); возвращение отправителю – «отсутствие адресата по указанному адресу» 26.11.2024 года (вторник).

Согласно графику работы передвижного отделения №26014 (сайт Укрпошты), установлен сокращенный график работы данного отделения: Вт: 09:05-13:05, Чт: 09:05-13:05, Сб: 09:05-13:05.

Таким образом, суд апелляционной инстанции отмечает, что почтовое отправление было возвращено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, но доказательств осведомленности истца о наличии почтового отправления не предоставлено, а судом это не установлено, поскольку согласно графику работы отделения №26014, в день прибытия почтового отправления – 22.11.2024 года (пятница) – отделение не работало, следующий рабочий день – суббота: с 09:05 до 13:05, следующие воскресенье и понедельник отделение не работает, возвращено отправителю – 26.11.2024 года (вторник).

Суд первой инстанции оставил вышеуказанные обстоятельства без внимания, не выяснив доказанность надлежащего оповещения истца о вызове в ТЦК.

Таким образом, коллегия судей констатирует, что поскольку истец не был надлежащим образом уведомлен о вызове в отдел ТЦК, он не нарушил абз. 1 ч. 1 и абз. 12 ч. 3 ст. 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», поэтому у ответчика отсутствовали правовые основания для принятия оспариваемого постановления об административном правонарушении.

Кроме того, коллегия судей обращает внимание, что согласно примечанию к ст. 210 КУоАП положения статей 210, 210-1 этого Кодекса не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронной информационной взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

То есть, если Министерство обороны Украины как держатель такого реестра может получить сведения о лице путем синхронизации с другими государственными электронными реестрами, то лицо не может быть привлечено к ответственности за непредоставление таких сведений.

Как видно из материалов дела, истец вызывался повесткой на 1.12.2024 года для уточнения учетных данных. Указанный вызов в ТЦК не является первичным, поскольку согласно имеющемуся военно-учетному документу из мобильного приложения «РЕЗЕРВ+» истец состоит на военном учете в ТЦК (Новомиргород). Категория учета – «военнообязанный», действительно до 7.02.2025 года. Номер в реестре «ОБЕРЕГ». Также указано, что данные уточнены 24.12.2024 года.

Более того, ответчику было достоверно известно, что истцу на основании п. 3 абз. 3 ч. 3 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации.

Приведенные обстоятельства подтверждают отсутствие состава административного правонарушения в действиях истца.

Таким образом, вопреки требованиям правовых норм, судом первой инстанции не были в полном объеме выяснены все обстоятельства дела, в связи с чем постановление суда не может быть признано законным и обоснованным и подлежит отмене.

С учетом изложенного, коллегия судей приходит к выводу, что решение суда первой инстанции следует отменить, административный иск мужчины удовлетворить, признать противоправным и отменить постановление ТЦК.

Кроме того, суд взыскал в пользу мужчины за счет бюджетных ассигнований ТЦК судебный сбор в размере 3028 гривен.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в других делах суды указали, что сам по себе отказ лица от получения повестки о призыве на военную службу не является нарушением законодательства о мобилизации (Шестой апелляционный административный суд, постановление от 18 февраля 2025 года по делу № 756/10897/24), а также, что прохождение ВЛК ограниченно пригодными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой (постановление ШААС по делу 754/14932/24).

Автор: Наталя Мамченко

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Если военнообязанный не был надлежащим образом уведомлен о вызове в ТЦК, это означает, что он не нарушил закон о мобилизации — апелляционный суд

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