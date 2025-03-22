Українців 18-24 років стимулюють йти служити преміум-підпискою на Netflix на 185 років, яку можна купити за мільйон

За мільйон гривень можна купити преміум-підписку на Netflix на 185 років та 33 млн робуксів — такі агітаціоні банери з’явилися в Україні для хлопців 18-24 років, щоб вони підписали контракт на військову службу.

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Українських молодих чоловіків у віці 18-24 роки продовжують стимулювати підписувати контракти на військову службу. Робиться це методом порівняння, зокрема – скільки чого можна отримати на мільйон гривень «підйомних».

Так у соцмережах публікують фото банерів нової реклами від Міноборони з підрахунками, скільки можна купити робуксів на виплачені кошти, а також, на скільки років можна оформити преміум-підписку на Netflix.

Тож, як бачимо, молодим людям пропонують 185 років преміум-підписки на Netflix або 33 млн робуксів для Roblox, які вони зможуть придбати за мільйон гривень.

Робукс - це валюта в ігровій онлайн-платформі та в системі створення ігор Roblox.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що у Міноборони вирішили стимулювати хлопців 18-24 років йти служити за допомогою відео про те, скільки чізбургерів можна купити за мільйон.

Важливо підкреслити, що для отримання винагороди є обов’язкова умова – участь у бойових діях, а у разі систематичного невиконання контракту чоловікам 18-24 років потрібно буде повернути мільйон.

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