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Украинцев 18-24 лет стимулируют идти служить премиум-подпиской на Netflix на 185 лет, которую можно купить за миллион

16:01, 22 марта 2025
За миллион гривен можно купить премиум-подписку на Netflix на 185 лет и 33 млн робуксов – такие агитационные баннеры появились в Украине для ребят 18-24 лет, чтобы они подписали контракт на военную службу.
Украинцев 18-24 лет стимулируют идти служить премиум-подпиской на Netflix на 185 лет, которую можно купить за миллион
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Украинских молодых мужчин в возрасте 18-24 года продолжают стимулировать подписывать контракты на военную службу. Делается это методом сравнения, в частности – сколько можно получить на миллион гривен «подъемных».

Так, в соцсетях публикуют фото баннеров новой рекламы от Минобороны с подсчетами, сколько можно купить робуксов на выплаченные средства, а также, на сколько лет можно оформить премиум-подписку на Netflix.

Как видим, молодым людям предлагают 185 лет премиум-подписки на Netflix или 33 млн робуксов для Roblox, которые они смогут приобрести за миллион гривен.

Робукс – это валюта в игровой онлайн-платформе и в системе создания игр Roblox.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Минобороны решили стимулировать ребят 18-24 лет идти служить с помощью видео о том, сколько чизбургеров можно купить за миллион.

Важно подчеркнуть, что для получения вознаграждения обязательное условие – участие в боевых действиях, а в случае систематического невыполнения контракта мужчинам 18-24 лет нужно будет вернуть миллион.

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ВСУ военная служба

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