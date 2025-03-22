Гранаты, патроны, автоматы — в Буковине будут судить мужчину, который хранил у себя дома арсенал боеприпасов

Обвиняемый без предусмотренного законом разрешения хранил боевые припасы, взрывчатые вещества и оружие.

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На Буковине будут судить мужчину, который хранил у себя дома арсенал боеприпасов. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый без предусмотренного законом разрешения хранил боевые припасы, взрывчатые вещества и оружие.

Во время обыска в его жилище правоохранители обнаружили и изъяли: гранаты; 13 выстрелов для гранатомёта; тротиловые шашки; почти 40 запалов; 6 взрывателей; 7 детонаторов; шашки с гексогеном; почти 300 граммов пластичной взрывчатки; более 400 граммов пороха; 11 метров детонирующего шнура; несколько единиц автоматического оружия; магазины и комплектующие к автоматам; почти 180 патронов к автоматическому оружию; глушители.

Прокуроры Днестровской окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении жителя Днестровского района Черновицкой области по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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