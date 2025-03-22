Все о мобилизации в Украине — кого могут призвать и какие обязанности граждан

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы.

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Министерство обороны Украины объясняет, какие обязанности граждан в отношении мобилизации и кто подлежит мобилизации в особый период.

Что такое мобилизация и зачем она проводится?

Мобилизация — это плановый перевод экономики страны и её Вооружённых сил на функционирование в условиях военного положения или особого периода. Она необходима для отражения внешней агрессии.

Мобилизация бывает:

общей — проводится одновременно на всей территории Украины;

частичной — охватывает отдельные регионы страны или определённые сферы: экономику, ВСУ, другие военные формирования, силы гражданской обороны, предприятия, учреждения и организации.

Порядок организации и проведения мобилизации определяется законом, актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины.

С момента объявления мобилизации или введения военного положения в Украине либо в отдельных её регионах наступает особый период функционирования экономики, органов власти, ВСУ и других структур.

Мобилизация может продолжаться на протяжении всего срока действия военного положения.

Обязанности граждан в условиях мобилизации

Согласно статье 65 Конституции Украины, граждане обязаны защищать Родину, независимость и территориальную целостность Украины.

Выполняя этот долг, граждане обязаны:

являться по вызову в ТЦК и СП в указанные срок и место для постановки на воинский учёт, назначения на особый период, направления на медосмотр;

предоставлять в установленном порядке здания, сооружения, транспорт и иное имущество, которым владеют, для нужд ВСУ — с последующим возмещением стоимости государством;

раз в год проходить медосмотр для определения пригодности к военной службе;

иметь при себе воинский учётный документ (в бумажной или электронной форме) и предъявлять его по требованию уполномоченных представителей ТЦК и СП, полиции или Госпогранслужбы — в приграничных зонах и на пунктах пропуска;

сообщать об изменении персональных данных в течение 7 дней в ТЦК и СП или через электронный кабинет военнообязанного «Резерв+»;

соблюдать прочие требования законодательства, в том числе Правила воинского учёта призывников, военнообязанных и резервистов.

Кто подлежит мобилизации?

В общем порядке мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, признанные годными к службе, не имеющие отсрочки и не забронированные.

Граждане от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельных случаях:

офицеры запаса;

лица, прошедшие срочную военную службу.

В остальных случаях граждане этого возраста могут вступить в армию добровольно, заключив контракт на прохождение военной службы.

Женщины, состоящие на воинском учёте, могут быть призваны добровольно на службу или для выполнения задач в интересах обороны государства во время войны.

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