Все о мобилизации в Украине — кого могут призвать и какие обязанности граждан

Министерство обороны Украины объясняет, какие обязанности граждан в отношении мобилизации и кто подлежит мобилизации в особый период.
Что такое мобилизация и зачем она проводится?
Мобилизация — это плановый перевод экономики страны и её Вооружённых сил на функционирование в условиях военного положения или особого периода. Она необходима для отражения внешней агрессии.
Мобилизация бывает:
общей — проводится одновременно на всей территории Украины;
частичной — охватывает отдельные регионы страны или определённые сферы: экономику, ВСУ, другие военные формирования, силы гражданской обороны, предприятия, учреждения и организации.
Порядок организации и проведения мобилизации определяется законом, актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины.
С момента объявления мобилизации или введения военного положения в Украине либо в отдельных её регионах наступает особый период функционирования экономики, органов власти, ВСУ и других структур.
Мобилизация может продолжаться на протяжении всего срока действия военного положения.
Обязанности граждан в условиях мобилизации
Согласно статье 65 Конституции Украины, граждане обязаны защищать Родину, независимость и территориальную целостность Украины.
Выполняя этот долг, граждане обязаны:
Кто подлежит мобилизации?
В общем порядке мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, признанные годными к службе, не имеющие отсрочки и не забронированные.
Граждане от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельных случаях:
В остальных случаях граждане этого возраста могут вступить в армию добровольно, заключив контракт на прохождение военной службы.
Женщины, состоящие на воинском учёте, могут быть призваны добровольно на службу или для выполнения задач в интересах обороны государства во время войны.
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