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Начинается сезон клещей — киевлянам рассказали, как уберечься от укусов

17:50, 22 марта 2025
Желательно одевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу – так легче заметить клещей.
Начинается сезон клещей — киевлянам рассказали, как уберечься от укусов
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С наступлением теплых дней в Киеве начался период активизации клещей. Несмотря на то, что весна только началась, врачи уже зарегистрировали первые случаи укусов. Государственная экологическая инспекция Украины предостерегает жителей столицы быть внимательными в парках, лесопарковых зонах, скверах и даже на собственных дачах.

Клещи переносят серьезные инфекционные болезни, среди которых наиболее распространены:

  • Болезнь Лайма (боррелиоз) – может поражать нервную систему, сердце, суставы;
  • Клещевой энцефалит – воспаление головного мозга с возможными неврологическими осложнениями;
  • Бабезиоз, анаплазмоз и другие инфекции.

Самое опасное – клещ может долго оставаться незамеченным, ведь его укус безболезненный из-за содержания анестезионных веществ в слюне. За это время паразит может передать возбудителю болезни.

Как избежать укуса клеща?

Специалисты советуют соблюдать простые, но эффективные правила безопасности:

  • Выбирайте светлую плотно прилегающую к телу одежду — на ней легче заметить клеща;
  • Используйте репелленты (спреи, кремы) с пометкой «против клещей»;
  • Надевайте головной убор, заправляйте штаны в носки;
  • Избегайте высокой травы, кустарников и опавших листьев;
  • После прогулки тщательно осмотрите себя, детей и домашних питомцев.

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