Начинается сезон клещей — киевлянам рассказали, как уберечься от укусов

С наступлением теплых дней в Киеве начался период активизации клещей. Несмотря на то, что весна только началась, врачи уже зарегистрировали первые случаи укусов. Государственная экологическая инспекция Украины предостерегает жителей столицы быть внимательными в парках, лесопарковых зонах, скверах и даже на собственных дачах.
Клещи переносят серьезные инфекционные болезни, среди которых наиболее распространены:
Самое опасное – клещ может долго оставаться незамеченным, ведь его укус безболезненный из-за содержания анестезионных веществ в слюне. За это время паразит может передать возбудителю болезни.
Как избежать укуса клеща?
Специалисты советуют соблюдать простые, но эффективные правила безопасности:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.