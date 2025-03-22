Практика судів
  1. В Україні

Починається сезон кліщів — киянам розповіли, як вберегтися від укусів

17:50, 22 березня 2025
Бажано одягати світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла – так легше помітити кліщів.
Починається сезон кліщів — киянам розповіли, як вберегтися від укусів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З приходом теплих днів у Києві розпочався період активізації кліщів. Незважаючи на те, що весна щойно почалася, лікарі вже зареєстрували перші випадки укусів. Державна екологічна інспекція України застерігає мешканців столиці бути уважними під час перебування в парках, лісопаркових зонах, скверах і навіть на власних дачах.

Кліщі переносять серйозні інфекційні хвороби, серед яких найпоширеніші:

  • Хвороба Лайма (бореліоз) — може вражати нервову систему, серце, суглоби;
  • Кліщовий енцефаліт — запалення головного мозку з можливими неврологічними ускладненнями;
  • Бабезіоз, анаплазмоз та інші інфекції.

Найнебезпечніше — кліщ може довго залишатися непоміченим, адже його укус безболісний через вміст анестезійних речовин у слині. За цей час паразит може передати збудника хвороби.

Як уникнути укусу кліща?

Фахівці радять дотримуватись простих, але ефективних правил безпеки:

  • Обирайте світлий одяг, що щільно прилягає до тіла — на ньому легше помітити кліща;
  • Використовуйте репеленти (спреї, креми) з позначкою «проти кліщів»;
  • Одягайте головний убір, заправляйте штани у шкарпетки;
  • Уникайте високої трави, чагарників і опалого листя;
  • Після прогулянки ретельно огляньте себе, дітей та домашніх улюбленців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Надані раніше суду показання потерпілих не можуть вважатися недопустимими доказами лише тому, що неможливо забезпечити явку під час нового розгляду – Верховний Суд

Норма КПК про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, не може тлумачитися як безумовна заборона використання показань, які особа надавала перед іншим складом суду в тій же справі.

Водій, який керує авто у зв'язку з виконанням трудових чи службових обов'язків, не є суб’єктом, який несе відповідальність за завдану автомобілем шкоду – Верховний Суд

У цьому випадку таким суб’єктом є законний володілець джерела підвищеної небезпеки і шкода, завдана внаслідок ДТП з вини водія, що керував автомобілем, відшкодовується володільцем цього джерела підвищеної небезпеки, а не винним водієм.

Протиправність дій пішохода не звільняє водія від обов’язку негайно зменшити швидкість аж до зупинки авто – Верховний Суд

У касаційній скарзі сторона вказувала, що судами не надано належну оцінку тому, що потерпілий порушив ПДР та перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Мобілізованого вбили на полігоні, а потім звинуватили у вживанні наркотиків та оголосили дезертиром – що вирішив суд

Суд засудив за вбивство солдата раніше неодноразово засудженого військовослужбовця, якого призначили командиром відділення

Замість щомісячної звітності знов буде щоквартальна – депутати пропонують повернутися до правил, які діяли до нещодавніх змін у Податковому кодексі

До Ради внесли законопроект, який скасовує вимогу щомісячної звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору для юридичних осіб і ФОПів із найманими працівниками, і повертає щоквартальну, яка діяла до 1 січня 2025 року.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Червинська
    Марина Червинська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Тетяна Верхогляд
    Тетяна Верхогляд
    суддя Центрального апеляційного господарського суду