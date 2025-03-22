Починається сезон кліщів — киянам розповіли, як вберегтися від укусів

З приходом теплих днів у Києві розпочався період активізації кліщів. Незважаючи на те, що весна щойно почалася, лікарі вже зареєстрували перші випадки укусів. Державна екологічна інспекція України застерігає мешканців столиці бути уважними під час перебування в парках, лісопаркових зонах, скверах і навіть на власних дачах.
Кліщі переносять серйозні інфекційні хвороби, серед яких найпоширеніші:
Найнебезпечніше — кліщ може довго залишатися непоміченим, адже його укус безболісний через вміст анестезійних речовин у слині. За цей час паразит може передати збудника хвороби.
Як уникнути укусу кліща?
Фахівці радять дотримуватись простих, але ефективних правил безпеки:
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