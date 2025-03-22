Починається сезон кліщів — киянам розповіли, як вберегтися від укусів

Бажано одягати світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла – так легше помітити кліщів.

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З приходом теплих днів у Києві розпочався період активізації кліщів. Незважаючи на те, що весна щойно почалася, лікарі вже зареєстрували перші випадки укусів. Державна екологічна інспекція України застерігає мешканців столиці бути уважними під час перебування в парках, лісопаркових зонах, скверах і навіть на власних дачах.

Кліщі переносять серйозні інфекційні хвороби, серед яких найпоширеніші:

Хвороба Лайма (бореліоз) — може вражати нервову систему, серце, суглоби;

Кліщовий енцефаліт — запалення головного мозку з можливими неврологічними ускладненнями;

Бабезіоз, анаплазмоз та інші інфекції.

Найнебезпечніше — кліщ може довго залишатися непоміченим, адже його укус безболісний через вміст анестезійних речовин у слині. За цей час паразит може передати збудника хвороби.

Як уникнути укусу кліща?

Фахівці радять дотримуватись простих, але ефективних правил безпеки:

Обирайте світлий одяг, що щільно прилягає до тіла — на ньому легше помітити кліща;

Використовуйте репеленти (спреї, креми) з позначкою «проти кліщів»;

Одягайте головний убір, заправляйте штани у шкарпетки;

Уникайте високої трави, чагарників і опалого листя;

Після прогулянки ретельно огляньте себе, дітей та домашніх улюбленців.

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