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Все про мобілізацію в Україні — кого можуть призвати і які обов’язки громадян

15:41, 22 березня 2025
Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.
Все про мобілізацію в Україні — кого можуть призвати і які обов’язки громадян
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Міністерство оборони України пояснює, які обов’язки громадян щодо мобілізації та хто підлягає мобілізації в особливий період.

Що таке мобілізація і навіщо вона проводиться?

Мобілізація – це планове переведення економіки країни і її Збройних сил на функціонування в умовах воєнного стану чи особливого періоду. Вона необхідна для відбиття зовнішньої агресії.

Мобілізація буває загальною або частковою. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України, часткова - в окремих місцевостях держави, а також стосуватися певної частини національної економіки, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Організація і порядок проведення мобілізації визначаються Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

З моменту оголошення мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні.

Обов’язки громадян щодо мобілізації

Відповідно до ст. 65 Конституції України громадяни зобов’язані захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України.

На виконання цього обов’язку громадяни зобов’язані:

  • з’являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду
  • надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України з наступним відшкодуванням державою їх вартості
  • раз на рік проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби
  • мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України
  • повідомляти про зміни персональних даних у семиденний строк ТЦК та СП (інші органи, в яких вони перебувають на військовому обліку) або через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+;
  • виконувати інші вимоги чинного законодавства, наприклад, дотримуватись вимог Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Хто підлягає мобілізації?

За загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:

  • офіцери запасу;
  • особи, які пройшли строкову військову службу;

В іншому випадку, у віці від 18 до 25 років можна долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно.

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