Гранати, набої, автомати — на Буковині судитимуть чоловіка, який зберігав вдома арсенал боєприпасів

Обвинувачений без передбаченого законом дозволу зберігав бойові припаси, вибухові речовини та зброю.

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На Буковині судитимуть чоловіка, який зберігав вдома арсенал боєприпасів. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений без передбаченого законом дозволу зберігав бойові припаси, вибухові речовини та зброю.

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили та вилучили: гранати; 13 гранатометних пострілів; тротилові шашки; майже 40 запалів; 6 підривників; 7 детонаторів; гексогенові шашки; майже 300 грамів пластичної вибухівки; понад 400 грамів пороху; 11 метрів детонуючого шнура; декілька одиниць автоматичної зброї; магазини та комплектуючі до автоматів; майже 180 набоїв до автоматичної зброї; глушники.

Прокурори Дністровської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно жителя Дністровського району Чернівецької області за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

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