В Украине расширят программу контракта для парней 18-24 лет, — Зеленский

По словам Президента, будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На заседании, в частности, обсуждалась подготовка украинских защитников.

«Был доклад генерала Олега Апостола, заместителя Главнокомандующего, о изменениях в подготовке — это внедрение современных методик, а также мы увидели программы тренировки, психологической поддержки, информационного обеспечения, работу с партнерами. Есть определенные вопросы, которые нужно решать», — отметил Глава государства в вечернем обращении.

Также обсуждалась программа контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Были доклады о первых результатах программы.

«Мы будем ее расширять: я был на фронте в субботу, есть запрос от конкретных бригад, и мы будем реагировать на этот запрос положительно — будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев», — добавил Президент.

По его словам, этот опыт необходимо распространять на Национальную гвардию Украины, а также на подразделения пограничников.

«Все эффективные подразделения в Силах обороны должны получить все возможности для развития и увеличения потенциала нашего государства, нашей устойчивости», — подчеркнул Глава государства.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Минобороны решили стимулировать ребят 18-24 лет идти служить с помощью видео о том, сколько чизбургеров можно купить за миллион.

Также украинцев 18-24 лет стимулируют служить премиум-подпиской на Netflix на 185 лет, которую можно купить за миллион.

Важно подчеркнуть, что для получения вознаграждения обязательное условие – участие в боевых действиях, а в случае систематического невыполнения контракта мужчинам 18-24 лет нужно будет вернуть миллион.

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