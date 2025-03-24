В Саудовской Аравии завершились 12-часовые переговоры США и РФ, — СМИ

Совместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде распространят 25 марта.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Саудовской Аравии завершились переговоры американской и русской делегаций. Встреча была закрытой и продолжалась более 12 часов. Об этом сообщают росСМИ.

Ожидается, что совместное заявление по итогам переговоров стороны обнародуют 25 марта.

23 марта завершилась встреча между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. А 24 марта прошли переговоры между делегациями США и РФ.

Также известно, что украинская делегация остается в Эр-Рияде. Как сообщалось, США и Украина проведут еще одни переговоры после встречи американцев с РФ.

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