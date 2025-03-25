США и Россия сделают совместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде —когда ожидать

Как сообщается, США и РФ опубликуют совместное заявление в 10 утра по Киеву.

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В понедельник, 24 марта, прошли российско-американские переговоры в Саудовской Аравии. В США заявили, что по итогам встречи в Эр-Рияде наблюдается прогресс и что "положительное заявление" ожидается "в ближайшее время".

По данным CBS News, США и РФ планируют обнародовать совместное заявление в 10:00 по киевскому времени (в 4:00 по вашингтонскому).

Заявляется, что совместное заявление будет направлено на достижение соглашения о прекращении огня в Черном море.

Напомним, 23 марта завершилась встреча между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. А 24 марта прошли переговоры между делегациями США и РФ.

Также известно, что украинская делегация остается в Эр-Рияде. Как сообщалось, США и Украина проведут еще одни переговоры после встречи американцев с РФ.

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