В небе над Украиной заметили загадочную гигантскую спираль — что это было, фото

В Украине и некоторых европейских странах наблюдали спиралевидное, сине-беловатое образование в небе, которое светилось.

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В Украине и в некоторых других странах в ночь на 25 марта наблюдалось необычное спиралевидное свечение голубого цвета. Оно медленно изменялось и растворялось.

Явление, прозванное спиралью на небе, заметили также во Франции, Польше, Германии и Великобритании.

Как отметили эксперты проекта Alpha Centauri, космическое явление в украинском небе – это результат работы второй ступени носителя SpaceX Falcon 9 (выбросов горючего).

Национальное управление военно-космической разведки США сообщило, что ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту американский разведывательный космический аппарат NROL-69.

Спиральная структура была вызвана выбросами горючего – когда ракета вращается, высвобождается избыток топлива.